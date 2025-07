El escándalo mediático entre Mauro Icardi y Natasha Rey sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas horas, Gustavo Méndez compartió en las redes una captura que confirma que la cuenta de Instagram de la modelo uruguaya fue eliminada por violar las normas de la comunidad.

“Cierran la cuenta de la ‘socia’ de Wanda Nara. Es la posta: y a las que no les guste, bánquensela, porque hay denuncia de Mauro Icardi. Fue la conductora de MasterChef quien le pasó el video”, lanzó Gustavo, sin filtro en X (antes Twitter).

La publicación generó un revuelo inmediato en redes sociales, no solo por la baja de la cuenta, sino por el trasfondo que Méndez deja entrever: una posible jugada legal impulsada desde el entorno de Wanda para perjudicar a su ex y padre de sus hijos.

En la captura que difundió el periodista, puede leerse claramente el mensaje de Instagram notificando que se eliminó la cuenta de @natasharey1 “por ir en contra de nuestras normas comunitarias”, luego de que varios usuarios la reportaran.

MAURO ICARDI TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN LUEGO DE LA VIRALIZACIÓN DEL VIDEO ÍNTIMO

Luego del escándalo que se desató con el video prohibido que publicó Natasha Rey en las redes asegurando que se trata de Mauro Icardi (para probar que el futbolista quiso seducirla), la pareja de Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América: “Figura la posibilidad de la ‘Porno venganza’. Sin duda, es un delito por las injurias hacia la vida privada y la humillación”, revelaron al aire.

“Termina la feria y se inician acciones en carácter penal y civil. Icardi va a demandar por esto. Sus abogados lo están evaluando en este momento”, agregaron, dejando en claro que el deportista no pasó por alto la difusión de estas imágenes.

“Le tendrían que haber bajado la cuenta a esta mujer, yo me atraganté con el mate, no me esperaba ver eso”, cerró la conductora, sentando su firme postura sobre la actitud que tuvo la modelo uruguaya horas atrás.