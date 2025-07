Luego del escándalo que se desató con el video prohibido que publicó Natasha Rey en las redes asegurando que se trata de Mauro Icardi (para probar que el futbolista quiso seducirla), la pareja de Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América: “Figura la posibilidad de la ‘Porno venganza’. Sin duda, es un delito por las injurias hacia la vida privada y la humillación”, revelaron al aire.

“Termina la feria y se inician acciones en carácter penal y civil. Icardi va a demandar por esto. Sus abogados lo están evaluando en este momento”, agregaron, dejando en claro que el deportista no pasó por alto la difusión de estas imágenes.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Le tendrían que haber bajado la cuenta a esta mujer, yo me atraganté con el mate, no me esperaba ver eso”, cerró la conductora, sentando su firme postura sobre la actitud que tuvo la modelo uruguaya horas atrás.

MAURO ICARDI ROMPIÓ EL SILENCIO Y ESTALLÓ CONTRA SU SUPUESTA AMANTE URUGUAYA

El escándalo no da tregua en la vida de Mauro Icardi. A poco de que la vedette uruguaya, Natasha Rey, publicara capturas de chats subidos de tono con el futbolista (dando a entender que la quiso seducir), el novio de Eugenia “la China” Suárez rompió el silencio.

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajaja. Qué raro porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis”, escribió Icardi, acompañado sus palabras con emojis irónicos.

Pero eso no fue todo. El jugador del Galatasaray fue aún más lejos y lanzó una advertencia sin filtro: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre ensuciando a mi pareja. ¡Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas!”.

Fotos: Capturas de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar mi cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. ¡Conmigo NO jueguen porque los prendo fuego!“, cerró el deportista, con la captura que muestra a Natasha desnuda (con dos emojis de caritas con la nariz larga, haciendo alusión a que miente, tapando sus partes privadas) y las palabras con las que lo contactó: “Soy tu uruguaya, Mauro. BB (Bebé)”.