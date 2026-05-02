La serie médica DOC se posiciona entre los contenidos más vistos de Netflix en Argentina, impulsada por una combinación de drama hospitalario, conflictos personales y una premisa que se aleja de lo convencional.

La ficción estrenada en marzo de 2026 y ya cuenta con una edición ampliada que alcanza los 40 capítulos de unos 45 minutos cada uno en la plataforma.

De qué trata la serie DOC

La historia sigue a Andrés Ferrara, un prestigioso jefe de medicina interna cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un intento de asesinato. Como consecuencia del ataque, pierde la memoria de los últimos 12 años, lo que lo obliga a reconstruir tanto su vida personal como su carrera profesional desde cero.

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Al regresar al hospital donde trabajaba, Ferrara se enfrenta a un entorno que ya no reconoce: colegas que recuerdan su antigua personalidad, relaciones sentimentales complejas y decisiones que tomó pero que ahora le resultan ajenas.

Sin embargo, esta situación también le brinda una oportunidad inesperada: convertirse en una mejor versión de sí mismo, más empática y cercana a los pacientes.

Cada episodio combina casos médicos -con situaciones límite que exigen decisiones rápidas- con el proceso interno del protagonista, que intenta entender quién era antes del ataque y qué tipo de persona quiere ser ahora.

Desde su estreno, DOC logró posicionarse rápidamente como tendencia en Netflix.

Esta dualidad es uno de los motores principales de la narrativa y lo que mantiene el interés a lo largo de la serie.

Origen, adaptación y equipo creativo

Uno de los aspectos más destacados de DOC es que está basada en una historia real. La serie toma como punto de partida la experiencia del médico italiano Pierdante Piccioni, quien perdió años de memoria tras un accidente.

Este caso inspiró la ficción original italiana Doc – Nelle tue mani, creada por Francesco Arlanch y Viola Rispoli, que luego fue adaptada a distintos países.

El tráiler oficial de la serie DOC, en Netflix.

La versión mexicana fue desarrollada por Sony Pictures Television y adaptada por Sandra García Velten, incorporando elementos culturales propios de América Latina. Francisco Franco, Andrés López y Harold Ariza, quienes aportaron una mirada dinámica y emocional al relato.

La crítica destacó especialmente el guion y el enfoque narrativo, que introduce un giro poco habitual en las series médicas al centrar la trama en la identidad del protagonista.

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También se valoró el equilibrio entre los casos clínicos y los conflictos personales, lo que permite que la historia conecte tanto desde lo profesional como desde lo emocional.

Un fenómeno en el streaming

Desde su estreno, esta serie médica logró posicionarse rápidamente como tendencia en Netflix, impulsada por su combinación de drama, suspenso y dilemas éticos.

El personaje de Andrés Ferrara, interpretado por Juan Pablo Medina, fue uno de los aspectos más elogiados, ya que logra transmitir la confusión, la vulnerabilidad y el proceso de reconstrucción del protagonista.

La versión mexicana incorpora elementos culturales propios de América Latina.

Cómo es el reparto de DOC