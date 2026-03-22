El universo del thriller criminal suma una nueva apuesta de alto perfil con Scarpetta, la serie protagonizada por Nicole Kidman que llegó al streaming. Basada en una de las sagas literarias más exitosas del género forense, la producción combina misterio, drama familiar y una investigación que atraviesa décadas.

Creada por Liz Sarnoff (con trabajos en Lost y Barry) y disponible en Amazon Prime Video, la primera temporada cuenta con 8 episodios de entre 45 y 60 minutos cada uno, dirigidos por David Gordon Green, conocido por la reciente trilogía de Halloween.

De qué trata Scarpetta

La historia sigue a Kay Scarpetta, una prestigiosa médica forense que regresa a Virginia para retomar su antiguo cargo como jefa de medicina legal. Su vuelta coincide con la investigación de un asesinato particularmente perturbador, que guarda similitudes con el primer gran caso que marcó su carrera casi tres décadas atrás.

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A partir de ese punto, la serie se estructura en dos líneas temporales: el presente y finales de los años 90. Este recurso permite explorar tanto el origen profesional de Scarpetta como las consecuencias emocionales que ese caso dejó en su vida.

La historia sigue a Kay Scarpetta, una prestigiosa médica forense.

Mientras avanza la investigación, la protagonista utiliza tecnología forense de última generación para reconstruir los crímenes, al tiempo que enfrenta tensiones familiares, secretos del pasado y relaciones complejas que amenazan con desmoronar su estabilidad.

Basada en una saga literaria de éxito

Scarpetta está inspirada en las novelas de Patricia Cornwell, una autora clave dentro del policial contemporáneo. Su saga, iniciada en 1990, supera los 29 libros y vendió más de 120 millones de copias en todo el mundo.

El personaje de Kay Scarpetta es considerado uno de los más influyentes del género forense, y esta adaptación marca la primera vez que llega a la televisión con una producción de gran escala.

La serie respeta el espíritu de las novelas, combinando procedimientos científicos con el desarrollo psicológico de los personajes y una fuerte carga emocional.

Un thriller que mezcla ciencia y drama personal

Más allá del misterio policial, uno de los ejes centrales de la serie es el impacto emocional del trabajo forense. La protagonista no solo debe resolver crímenes, sino también lidiar con traumas del pasado y vínculos familiares complejos, especialmente con su hermana Dorothy.

En ese sentido, Scarpetta se aleja del perfil clásico para construir un relato más íntimo, donde la investigación criminal convive con conflictos personales y dilemas éticos.

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Con una narrativa que alterna tiempos, un elenco de primer nivel y una historia basada en una saga literaria consagrada, la serie se presenta como una opción ideal para los fanáticos del thriller que buscan algo más que un simple caso policial.

Scarpetta se aleja del perfil clásico para construir un relato más íntimo.

Cómo está formado el reparto

La serie cuenta con un elenco de alto perfil, encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión, entre ellos tres ganadoras del Premio Oscar: