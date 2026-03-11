Netflix ya la viene empujando como uno de sus grandes tanques del mes: Los dinosaurios (The Dinosaurs), una docuserie que se estrenará el 6 de marzo en la plataforma, combina dos nombres que funcionan como garantía para el público masivo.

Por un lado, Steven Spielberg, asociado a la fascinación por la prehistoria desde Jurassic Park. Por el otro, Morgan Freeman, una voz que en documental opera casi como un modo cineautomático.

La apuesta es una serie documental con escala cinematográfica, pensada para maratonear en una tarde (son cuatro episodios de alrededor de una hora), con reconstrucciones, contexto científico y un relato sobre los dinosaurios que no se queda en lo básico, sino en cómo evolucionaron, dominaron y desaparecieron.

Y el dato que explica el ruido previo es el termómetro típico del streaming: el tráiler ya venía circulando fuerte en redes y medios, con notas destacando el volumen de reproducciones y el empuje de marketing global. Netflix, además, la presenta como heredera espiritual del estilo de Our Planet / Life on Our Planet: naturaleza, historia de la vida y narrativa de alto impacto.

De qué trata Los dinosaurios

Los dinosaurios recorre la historia completa del grupo: desde sus orígenes en el Triásico, su expansión y diversificación, hasta el final en la extinción del límite Cretácico-Paleógeno.

Morgan Freeman es el narrador de la docuserie Los dinosaurios.

La estructura promete un relato de auge y caída con foco en por qué importan: cómo se adaptaron, qué nichos ocuparon, qué presiones ambientales enfrentaron y qué huellas dejaron en la historia natural del planeta.

La producción está a cargo de Amblin Documentaries (la casa de Spielberg) y Silverback Films, un nombre fuerte en documentales de naturaleza, y la idea es justamente esa mezcla: rigor y espectáculo, con imágenes pensadas para pantalla grande aunque se vean en el living.

Netflix la describe como una serie que cuenta “dónde vinieron, por qué importaron, cómo evolucionaron y cómo encontraron su destino final”.

En ese esquema, Morgan Freeman cumple un rol central: es el narrador. No aparece como personaje ni “conduce” en cámara, sino que guía la historia con su voz, marcando el tono y el ritmo del viaje.

Para este tipo de docuseries, la narración es casi el hilo conductor: conecta escenas, baja información compleja a lenguaje claro y sostiene la emoción cuando el guion quiere que una especie sea algo más que un dato de enciclopedia.

Cuál es el equipo creativo de Los dinosaurios

Morgan Freeman como narrador

Steven Spielberg como productor ejecutivo

Dan Tapster como creador

Nick Shoolingin-Jordan como director

Jolyon Sutcliffe como director

Amber Cherry Eames como directora

Darren Williams como director

Lorne Balfe como compositor

Los Dinosaurios consta de 4 episodios con una duración aproximada de una hora cada uno.

¿Qué es Our Planet?

Por otro lado, si estás buscando algo similar, vale recordar que existe Our Planet, una serie documental de naturaleza de Netflix (estrenada en 2019) que recorre distintos ecosistemas del mundo con una producción visual de altísimo nivel.

La narración (en su versión original) está a cargo de David Attenborough, y la idea es mostrar cómo viven y se adaptan animales y plantas en hábitats muy distintos, con escenas filmadas como si fueran cine.

La serie está producida por el equipo de Silverback Films y se caracteriza por sus imágenes espectaculares: tomas aéreas, cámara lenta, macro, secuencias de caza y migraciones, y un diseño sonoro/musical muy trabajado para que cada episodio tenga ritmo y emoción.