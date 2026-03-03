Netflix logró captar la atención del público con el atrapante thriller alemán Unfamiliar, una serie perteneciente al género de espías que cuenta con la ciudad de Berlín como escenario principal.

La producción creada por Paul Coates y producida por la compañía Gaumont, está compuesta por 6 capítulos que duran entre 50 y 60 minutos cada uno.

De qué trata Unfamiliar

“Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad”, resume la sinopsis oficial.

Unfamiliar presenta a Meret y Simon, una pareja de exespías del servicio de inteligencia exterior de Alemania que, durante el cumpleaños de su hija Nina, recibe una misteriosa llamada de un desconocido que afirma estar herido.

La ficción está ambientada en Berlín.

Ambos se dirigen a un piso franco que tienen en Berlín para tratar de arrojar algo de luz a tan misteriosa situación. Allí se encuentran con el autor de la llamada, quien resulta ser un viejo conocido de una misión fallida en Bielorrusia realizada 16 años atrás.

A partir de este momento, la situación se convierte en una peligrosa misión de vida o muerte.

Más que centrarse en persecuciones o acción explosiva, la narrativa de esta serie examina la fragilidad de la confianza y el peso psicológico de haber vivido demasiado tiempo detrás de máscaras, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿puede una familia ser auténtica cuando su historia está construida sobre secretos?

Cómo es el reparto de Unfamiliar

Susanne Wolff (Styx) como Meret Schäfer, la madre de la familia. Es una exespía de la inteligencia alemana que ha decidido dejar su vida atrás, aunque el pasado ha vuelto a buscarla y la sumerge en grandes contradicciones sobre lo que significa la mentira en su vida, sobre todo cuando se trata de ocultarle a su hija una gran verdad.

Felix Kramer (Dogs of Berlin) como Simon Schäfer, el padre de la familia. Junto a su esposa, intentó construir una vida centrada en lo familiar y dejar atrás su pasado como espía, pero ahora comenzará a dudar de todo, incluso de su pareja.

Samuel Finzi (Lazos de vida, How to Be Really Bad) como Josef Koleev, el personaje antagónico a los protagonistas, un oficial de alto mando de la inteligencia militar rusa, sospechoso de espionaje. Recientemente llegó a Berlín y será la pieza que cambiará la vida del matrimonio de los exespías.

Proteger a una "hija" muy especial es parte de la trama de Unfamiliar.

Maja Bons (Die Akademie, Everyone Is F*cking Crazy) como Nina Schäfer, la hija del matrimonio que acaba de cumplir 16 años y comienza a sospechar que sus padres le han estado ocultando un importante secreto desde hace tiempo.

Andreas Pietschmann (Dark) como Jonas Auken, parte del entorno de los protagonistas.

El resto del elenco se completa con algunas de las siguientes figuras: