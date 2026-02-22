Tom Cruise es una leyenda viviente de Hollywood, repleto de excentricidades. Y más allá de las personales, que no vienen al caso, se puede mencionar que no usa dobles para escenas tan peligrosas como espectaculares de la saga ‘Misión imposible’.

Así, entonces, trascendió que el neoyorquino de 63 años debió ser engañado por el equipo de rodaje en una escena de Misión imposible: Sentencia final, la última película de la millonaria franquicia que ya está disponible en el streaming en Paramount Plus, Amazon Prime Video, Apple TV,

// El agente nocturno, en Netflix: todo lo que se sabe sobre la tercera temporada del thriller de espionaje

Su personaje, Ethan Hunt, cuelga de una avioneta para poder lanzarse en un paracaídas en llamas, una escena a la que le colocaron el nombre Descenso al Infierno.

El estremecedor dato es que Cruise realizó hasta 16 saltos con paracaídas ardiendo para que el equipo fuera capaz de filmar desde múltiples planos diferentes. Sin embargo, para el actor no fue suficiente.

La espectacular escena del actor de Hollywood con el paracaídas prendido fuego.

Por qué Tom Cruise entró al Libro Guinness de los Récord

Resulta que Wade Eastwood, coordinador de escenas de riesgo, reveló: “No se lo dije, pero escondí el último paracaídas en llamas porque no quería que lo hiciera más”.

Fueron 16 las ocasiones en que los miembros del equipo vieron a Cruise descender miles de metros en apenas unos segundos, con lo que Eastwood junto al director Christopher McQuarrie tuvieron que tomar esta drástica decisión.

El tráiler oficial de Misión imposible, sentencia final, con Tom Cruise. Paramount.

No logró llegar a las 17, pero no importa. La cifra fue más que suficiente para ingresar al Libro Guinness de los Récords. Además, por supuesto, de lograr las mejores e increíbles tomas necesarias para el largometraje de acción de 2 horas 50 minutos de duración.

De qué trata Misión imposible: Sentencia final

En la octava y última entrega de la serie de películas, el agente Ethan Hunt se propone encontrar la forma de acabar con La Entidad, un programa de inteligencia artificial sin escrúpulos que inspiró un culto dedicado a ejecutar su plan.

Misión imposible: Sentencia final es la última entrega de la saga.

Convencido de que los humanos son incapaces de ejercer el autocontrol necesario para la supervivencia de la Tierra, La Entidad planea tomar el control de la humanidad por cualquier medio necesario. A menos que Ethan y su equipo, entre ellos Grace, Luther, Benji, Paris y Degas, puedan detenerlo, por supuesto.

// La película que arrasa en Netflix: tiene 92 minutos y se luce Timothée Chalamet, el actor del momento

De esta manera, en una carrera contrarreloj que los lleva por diversos rincones del planeta, deberán esquivar traiciones, desafíos tecnológicos y enemigos casi imposibles de vencer.

Cuál es el reparto de Misión imposible: Sentencia final