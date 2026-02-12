El agente nocturno vuelve a ponerse en el centro de la escena con la inminente llegada de su tercera temporada. La serie de espionaje que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix ya tiene confirmada su fecha de estreno y los primeros detalles de la trama, junto con algunos cambios profundos en el elenco que marcan un nuevo rumbo para la historia.

La plataforma de streaming confirmó que la tercera temporada debutará el 19 de febrero de 2026, acompañada por un primer adelanto y material promocional que anticipan una etapa más oscura y ambiciosa. Tras el cierre explosivo de la temporada anterior, la ficción apostará por ampliar su universo y llevar a su protagonista a un escenario internacional cargado de tensiones políticas.

El anuncio reforzó la posición de El agente nocturno como uno de los thrillers más sólidos de la plataforma, una serie que combina conspiraciones gubernamentales, acción constante y un ritmo que no da respiro.

De qué trata la tercera temporada de El agente nocturno

Luego de los acontecimientos que sacudieron la segunda temporada, Peter Sutherland (Gabriel Basso) vuelve a la acción con una misión de alto riesgo. En esta nueva entrega, el agente debe localizar a un joven funcionario del Departamento del Tesoro que huyó a Estambul tras asesinar a su supervisor y llevarse información altamente sensible.



La investigación lo conduce a una compleja red de dinero oscuro y operaciones encubiertas que amenaza con exponer secretos enterrados en las más altas esferas del poder estadounidense. En el camino, Peter se convierte en blanco de asesinos a sueldo mientras intenta mantenerse un paso adelante de sus perseguidores.

En medio de esa fuga constante, el protagonista se ve obligado a colaborar con Isabel, una periodista decidida y sin concesiones. Juntos, deberán unir piezas que revelan viejas vendettas y conflictos políticos con consecuencias imprevisibles, elevando la escala del conflicto más allá de lo visto hasta ahora en la serie.

Nuevos personajes y locaciones internacionales

Uno de los cambios más significativos de esta temporada es la salida de Luciane Buchanan, quien interpretaba a Rose. En ese nuevo lugar aparece Isabel, interpretada por Genesis Rodriguez, un personaje que funciona como sucesora espiritual de la protagonista femenina original, aunque con un perfil más confrontativo y autónomo.



Gabriel Basso es el único intérprete que se mantiene como protagonista central, rodeado ahora por un elenco renovado que amplía el abanico de personajes y conflictos.

La tercera temporada suma incorporaciones de peso. Stephen Moyer dará vida a “The Father”, un asesino de élite con un rol clave en la persecución de Peter. David Lyons interpretará a Adam, un exespía obligado a regresar a la acción, mientras que Jennifer Morrison se pondrá en la piel de la Primera Dama de los Estados Unidos.

El rodaje de la exitosa serie de Netflix se realizó mayormente en Nueva York, aunque la producción también se trasladó a Estambul. La ciudad turca cobra un papel central en la trama y se luce en el teaser con secuencias filmadas en locaciones emblemáticas, como el estadio del Beşiktaş, reforzando la escala internacional del relato.



Reparto confirmado de la tercera temporada