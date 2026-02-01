Una nueva serie española estrenada en Netflix no tardó en convertirse en una de las preferidas por el público: se trata de Innato, un thriller psicológico con Imanol Arias como protagonista.

El gigante del streaming apuesta a una historia original de ocho capítulos de 45 minutos, dirigida a consolidar su catálogo de suspenso, con el consagrado actor en el papel de un reconocido asesino en serie.

// Netflix: Ciudad de sombras, la serie póstuma de la española Verónica Echegui que dura seis capítulos

La dirección está firmada por Lino Escalera (Hamburgo, No sé decir adiós, Élite) e Inma Torrente (Valeria, Desaparecidos), quienes aportan experiencia en relatos de tensión y profundidad psicológica.

El guion corre a cargo de Fran Carballal y Enrique Lojo, responsables de construir una historia autónoma, ajena a hechos reales, que busca mantener al espectador en vilo.

Imanol Arias interpreta al conocido "asesino del gasoil" que sale de prisión.

De qué trata Innato

La trama está centrada en Sara, una psicóloga con una vida idílica que se desmorona cuando su padre, Félix Garay, conocido como el “asesino del gasoil”, sale de prisión tras 25 años y comienzan nuevos crímenes idénticos.

Sara se empeñó en ocultar su traumático pasado y su identidad a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas. Pero la liberación y los asesinatos tipo “copycat” la obligan a colaborar con la policía, dudando si su padre volvió a matar o si se trata de un imitador.

El tráiler oficial de Innato, con Imanol Arias, por Netflix.

La serie explora si el mal y la criminalidad son hereditarios (innatos) o aprendidos, la carga del legado familiar y la culpa.

Además, la ficción se caracteriza por un tono seco, tensión psicológica y secretos familiares que actúan como bomba de relojería.

Qué dijo la crítica

La mayoría de las críticas fueron positivas, y destacan que la serie combina un eficaz mecanismo policial con una exploración psicologista que se detiene en los efectos del mal sobre varias generaciones.

Entre aciertos de dirección y excesos narrativos, sostienen que emerge una ficción sólida que funciona mejor cuando confía en el silencio y la contención.

La historia de suspenso tiene ocho episodios de 45 minutos cada unos.

Reparto de Innato

// Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina que dura menos de 2 horas