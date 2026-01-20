Netflix sigue sorprendiendo con la incorporación a su catálogo de series y películas argentinas que supieron marcar un antes y un después en la pantalla del país. Ya sea por un elenco notable, una trama atrapante u otras numerosas razones, como el reconocimiento internacional.

Y un caso emblemático es el de Carancho, protagonizada por Ricardo Darín y Martina Gusmán, y que cuenta con la dirección de Pablo Trapero, también autor del guion junto a Santiago Mitre, Alejandro Fadel y Martín Mauregui.

A lo largo de sus 107 minutos de duración, el filme explora la corrupción, la ética, la adicción y la lucha por la redención en un entorno urbano hostil, con un tono de suspenso y drama.

Se estrenó en los cine allá por 2010, causando mucho impacto; y volvió a atrapar al público a través del gigante del streaming.

De qué se trata

Héctor Sosa es un abogado caído en desgracia que perdió su matrícula y se mueve en los márgenes de la legalidad. Reconvertido en “carancho”, ofrece sus servicios en la escena de los accidentes de tránsito, llegando antes que las ambulancias para captar clientes.

Martina Gusmán y Ricardo Darín en Carancho.

Pero su rutina se transforma cuando conoce a Luján, una joven médica que trabaja en un hospital público de San Justo. El vínculo entre ambos es tan intenso como peligroso. Ella es adicta a los psicofármacos, y él sobrevive en medio de un sistema de corrupción institucionalizada.

De este modo, juntos intentan encontrar una salida en medio de un escenario de violencia, dilemas éticos y decisiones complejas.

Quiénes actúan

A los personajes principales de Héctor Sosa (Darín) y Luján (Gusmán), se suman Casal (José Luis Arias), el jefe del turbio estudio jurídico; El Perro (Carlos Weber), un matón que trabaja para ellos; y Pico (Fabio Ronzano), otro integrante del grupo de Sosa

Por qué verla

Muchos son los puntos fuertes que la crítica destacó sobre Carancho. A continuación, un punteo con los principales:

Denuncia social impactante. Explora la “industria de los accidentes”, donde abogados inescrupulosos (apodados “caranchos”) se aprovechan de las víctimas de siniestros viales para estafar a las aseguradoras.

Excelentes actuaciones. Cuenta con una interpretación destacada de Ricardo Darín, quien encarna a un abogado corrupto, y Martina Gusmán como una médica de emergencias agotada por el sistema.

Pablo Trapero le aporta al filme su sello característico. Se puede ver por Netflix.

Dirección y realismo. Trapero utiliza un estilo visceral y auténtico para retratar la noche del conurbano bonaerense, evitando juicios morales simplistas y sumergiendo al espectador en un ambiente asfixiante.

Vigencia en 2026. A pesar de haber sido estrenada originalmente en 2010, la película se consolidó como un clásico del cine policial y dramático argentino.

Premios y reconocimientos

Carancho fue seleccionada para representar a Argentina en los Premios Oscar de 2011 como Mejor Película Extranjera.

Además, participó en el Festival de Cannes dentro de la sección Un Certain Regard, y recibió elogios de la crítica internacional.

El filme de Pablo Trapero también fue reconocido en festivales como San Sebastián y La Habana, y obtuvo premios del INCAA y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.