Netflix no solamente cuenta con un enorme catálogo de producciones internacionales sino también se destaca por darle visibilidad a las películas y series argentinas. Y no solo las nuevas, actuales, que acaban de ver la luz, sino también aquellas que en su momento supieron dejar huella.

Un caso emblemático es este policial argentino del aclamado director, productor y guionista Pablo Trapero, responsable de joyas como Mundo grúa, El clan o Carancho. Pero en este caso, la referencia es a El bonaerense.

Esta cinta con una duración de 1 hora 45 minutos que data de 2002, justamente es un drama que se centra en el corazón del Gran Buenos Aires.

De qué trata El bonaerense

Zapa, un humilde cerrajero, es engañado por su jefe, “El Polaco”, para forzar una caja fuerte, lo que resulta en su detención como ladrón.

Su tío, un policía retirado, lo rescata y lo ayuda a ingresar como aspirante a policía en el Gran Buenos Aires, en un momento de crisis económica en Argentina-

En la comisaría, Zapa es apadrinado por su superior, el inspector Gallo, y se ve envuelto en un mundo de sobornos, favores y crimen, adoptando las prácticas corruptas para ascender, perdiendo su ética y su inocencia original.

Jorge Román es el elegido para interpretar al Zapa.

El filme es una crítica social que muestra la realidad degradada de la institución policial bonaerense, en la que explora temas como la marginalidad, la exclusión y cómo la vida del personaje principal se convierte en una ficción grotesca, culminando en una desilusión profunda.

Quiénes actúan

El elenco de la ficción del cine nacional está integrado por Jorge Román (Zapa), Mimí Ardú (Mabel), Darío Levy (Gallo), Hugo Anganuzzi (Polaco), Víctor Hugo Carrizo (Molinari), Graciana Chironi (Madre de Zapa), Roberto Posse (Tío Ismael), Luis Viscat (Pellegrino), Aníbal Barengo (Caneva), y Gerardo Maffoni (Cabo Osorio).

El tráiler de la película El Bonaerense, dirigida por Pablo Trapero.

Además, actúan también Liliana de María (Cabo Marina), Facundo Gómez (Aspirante Salazar), Carlos Federico Simón (Hijo de Mabel), Marcela Uzuka (Instructor policial), Jorge Alberto Gómez (Profesor de Insignias), y Horacio Marassi (Profesor de Derecho), entre otros.

Un dato llamativo hoy: Esteban Lamothe tiene una clara participación como extra.

La declaración de Trapero sobre El bonaerense

Pablo Trapero se refirió a la película como “una especie de esquizofrenia, sobre todo por lo que pasa con la historia del Zapa”. Y amplió: “Mi idea era que se pudiera compartir e incluso acompañar y querer a un personaje que en la vida cotidiana sería detestado. Un tipo con el que no compartirías nada”.

Pablo Trapero, una imagen de otros tiempos del genial director.

Pero fue más allá: “Me interesaba generar ese quiebre donde mucha gente quedaba muy identificada con el Zapa, un poco la idea de la cuestión entre documental y ficción, de realidad y ensueño. Y algo que a mí me interesa trabajar como este límite difuso que hay en el cine y la realidad como punto de partida”.

Reconocimientos de la película

Festival de Chicago, Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Sección Paralela: Premio ASECAN Premio Radio Exterior de España

Muestra de Cine de Guadalajara, Premios Mayahuel, Mejor cinta iberoamericana y Mejor Director

Premios Cóndor de Plata, Mejor revelación femenina y Mejor montaje.

Festival Iberoamericano de Lleida, Mejor película