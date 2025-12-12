Pasa el tiempo y el thriller psicológico arrasa como el género más consumido en las plataformas de streaming. Y no por viejas dejan de ser efectivas ciertas fórmulas: actores de prestigio y una historia cargada de tensión e intriga.

Y justamente es el caso de una nueva miniserie de 8 episodios de entre 40 y 55 minutos en el que debemos descubrir si el que parece asesino lo es o no realmente. Y es por ellos que surge la pregunta inevitable que todos se hacen al verla: ¿hasta dónde llegarías para saber quién es realmente tu vecino?

La referencia es a La bestia en mí, la producción estadounidense que tiene como protagonista a Claire Danes, quien se consagrara como Carrie Mathison, una agente de la CIA afectada por un trastorno bipolar en Homeland (7 temporadas); y Matthew Rhys, reconocido por interpretar a Kevin Walker en la serie de drama familiar Brothers & Sisters (2006-2011).

A propósito, el creador de la serie es Gabe Rotter, quien también es guionista y productor ejecutivo. Y el showrunner es Howard Gordon, conocido por series como Homeland, y quien seguramente quiso contar de nuevo con la actriz ganadora de cuatro Globos de Oro, tres Emmy y dos Premios del Sindicato de Actores.

Claire Danes brilló a lo largo de las 7 temporada de Homeland.

De qué trata La bestia en mí

La actriz protagónica encarna a una aclamada autora llamada Aggie Wiggs, quien vive en el ostracismo por la reciente pérdida de su hijo, separación de su esposa, tiene un bloqueo creativo y se convirtió en una sombra de aquel talento que supo ser.

Sin embargo, la llegada de un vecino poco convencional lo cambia todo: Nile Jarvis, magnate de bienes raíces al que consideraron el principal sospechoso de la desaparición de su esposa.

El tráiler oficial de La bestia en mí, por Netflix.

Así, entonces, la motivación de la autora caída en desgracia se despierta y quiere escribir su historia y él acepta. Entre la obsesión y el espanto, Aggie comienza a buscar la verdad, y entablar un vínculo que parece irse de sus manos, y entra en un juego de persecución que, por los demonios que arrastra, podría volverse mortal.

Quiénes actúan

Ya mencionamos la potencia de Claire Danes como protagonista, acompañada por Matthew Rhys como contrafigura. Pero además otras figuras sobresalen en el elenco.

La actriz interpreta a una escritora que encuentra la chance de salir de las malas.

Brittany Snow interpreta a Nina Jarvis, la segunda esposa de Nile; Natalie Morales es Shelley, la exesposa de Aggie y pintora de arte abstracto; David Lyons es el agente del FBI Brian Abbott, quien dedicó su carrera de manera obsesiva a investigar la muerte de la esposa de Nile y a intentar condenarlo; Tim Guinee, como Rick Jarvis, el tío de Nile; y Hettienne Park como la agente Erika Breton, entre otros.

¿Está inspirada en una historia real?

La respuesta es no. ‘La bestia en mí’ no está basada en ningún hecho real ni tampoco en una novela.

¿Tendrá la serie una segunda temporada?

No hay confirmación oficial de una segunda temporada para la miniserie de Netflix, ya que fue concebida como una producción limitada. De todos modos, su creador dejó la puerta abierta a una continuación si surge una buena historia. El final actual ofrece un cierre temático, pero no descarta la exploración de la protagonista en nuevas aventuras.