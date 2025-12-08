Netflix vuelve a apostar por las series de época, pero esta vez con una propuesta más áspera: un western violento, cargado de tensión y protagonizado por dos rostros muy familiares para el público fanático de las series.

Creada por Kurt Sutter, responsable de Sons of Anarchy y Mayans MC, la serie se mete de lleno en la crudeza del Viejo Oeste, ese territorio donde los clanes crecían a sangre y fuego, y la tierra se disputaba como si fuera la última frontera del mundo.

Se trata de Los abandonados (The Abandons), una serie de diez episodios que acaba de llegar a la plataforma y que reúne a Gillian Anderson, la legendaria Dana Scully de Expedientes X; y a Lena Headey, la inolvidable Cersei Lannister de Juego de Tronos.

Se suma al catálogo como una de las apuestas fuertes para quienes buscan un western que no idealiza nada.

De qué trata Los abandonados

La historia transcurre en la década de 1850, cuando una familia de campesinos pobres y una red de vecinos igualmente marginados intentan sobrevivir en un territorio hostil. El conflicto estalla cuando un poderosísimo clan de terratenientes decide apropiarse de todo: tierras, animales, recursos y hasta del propio asentamiento.

Este western cargado de tensión cuenta con 10 episodios.

A partir de ese momento, la serie sigue la resistencia de quienes no tienen nada que perder. Con un espíritu comunitario y una furia alimentada por años de abuso, los habitantes del lugar se unen para defender su hogar, aun sabiendo que el precio será altísimo.

Lena Headey interpreta a Fiona Nolan, una mujer fuerte y marcada por la tragedia, que emerge como líder improbable en medio del caos. Su sentido de la justicia, tan feroz como su pasado, la empuja a encabezar la resistencia.

Del otro lado, Gillian Anderson se luce como Constance van Ness, la matriarca implacable del clan terrateniente, una figura sofisticada, elegante y despiadada que ve la expansión territorial como un derecho divino y no como una conquista violenta.

Un duelo de pesos pesados

Uno de los mayores atractivos de Los abandonados es el enfrentamiento actoral entre Headey y Anderson. Ambas interpretan personajes opuestos no solo en moralidad, sino también en método: mientras Fiona es visceral y práctica, Constance es estratégica y manipuladora.

La serie capitaliza esa tensión y construye alrededor suyo un choque que recuerda al mejor western clásico, pero con un giro contemporáneo en ritmo, lenguaje y complejidad emocional.

El elenco se completa con un reparto coral que incluye a actores jóvenes y veteranos, formando un mosaico de personajes que representan la diversidad, los conflictos y la dureza de la época.

La historia transcurre en la década de 1850, en un territorio hostil.

Por qué verla

Los abandonados ofrece un western que no se queda en el gesto estético: es una historia sobre desigualdad, resistencia y violencia institucional.

Su creador, Kurt Sutter, ya había explorado mundos de clanes, familias y lealtades quebradas, y aquí traslada esas obsesiones a un escenario histórico donde la justicia dependía más del rifle que de la ley.

Para quienes disfrutaron la oscuridad política de Cersei o la rigidez moral de Scully, esta serie funciona también como un terreno nuevo donde ambas muestran registros distintos y más extremos.