La comedia Bolas arriba (Balls Up) reúne a Mark Wahlberg con la actriz argentina Eva De Dominici en una historia descontracturada ambientada en el universo del fútbol internacional, con el telón de fondo de una Copa del Mundo en Brasil.

Dirigida por Peter Farrelly, la película combina humor físico, enredos y una mirada ligera sobre el caos que rodea a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Con personajes exagerados y situaciones absurdas.

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Con una duración cercana a los 100 minutos, el film tuvo estreno en cines y luego pasó al circuito de plataformas digitales y se puede acceder a ella a través de Prime Video.

De qué trata Bolas arriba

La historia sigue a dos hombres muy distintos que terminan cruzando sus caminos en medio del fervor mundialista en Brasil. En ese contexto, lo que parecía un viaje más se convierte en una sucesión de malentendidos, excesos y situaciones desbordadas que los obligan a mantenerse unidos para salir adelante.

Mark Wahlberg brilla en esta película disponible en Prime Video.

El personaje de Wahlberg se ve arrastrado a una dinámica que no controla, mientras que su compañero —interpretado por Paul Walter Hauser— aporta una cuota de torpeza y humor constante. A medida que avanza la trama, ambos atraviesan una experiencia que, aunque disparatada, también deja espacio para la amistad y cierta redención personal.

El Mundial funciona como escenario ideal: multitudes, fiestas, tensiones y un clima festivo que amplifica cada situación. Sin centrarse en lo deportivo en sí, la película utiliza ese contexto para potenciar su narrativa caótica.

El estilo de Peter Farrelly y la recepción crítica

Reconocido por comedias icónicas y también por trabajos más premiados como Green Book, Farrelly retoma aquí su faceta más clásica. Bolas arriba recupera el humor físico, los personajes al límite y los vínculos improbables que ya habían marcado su carrera.

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Entre las críticas destacan la química entre los protagonistas y la eficacia de ciertos gags, mientras que otros señalan que el guion cae en fórmulas previsibles.

Aun así, el tono general es coherente con la propuesta: una película pensada para el entretenimiento inmediato, sin mayores pretensiones.

Producción, contexto y datos destacados

Uno de los aspectos más interesantes es su ambientación en Brasil durante una Copa del Mundo, un escenario que aporta color, diversidad cultural y dinamismo visual. Las locaciones y el clima festivo contribuyen a reforzar el carácter desbordado de la historia.

Además, la participación de Eva De Dominici suma un atractivo especial para el público latinoamericano. Su presencia en una producción internacional reafirma su crecimiento en la industria global.

El guion apuesta por el contraste entre sus protagonistas, una fórmula clásica dentro de la comedia, y se apoya en una sucesión de episodios que privilegian el ritmo por sobre la profundidad narrativa.

Balls up o Bolas arriba, la película ideal para vr antes de un Mundial de fútbol.

Cómo es el reparto de Bolas arriba