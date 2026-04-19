Existe una película que se ha consolidado como una de las propuestas más sensibles del cine argentino contemporáneo, destacándose por su mirada íntima sobre el crecimiento personal y los vínculos familiares. Se trata de Choele, protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

Dirigida por Juan Sasiain, con fotografía de Germán Vilche y música de Gustavo Pomeranec, esta obra estrenada en 2013 combina elementos de road movie con una exploración emocional profunda de sus personajes.

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La película tiene una duración aproximada de 85 minutos y está disponible en Prime Video, así como en Cine.ar Play, donde suelen encontrarse producciones nacionales.

De qué trata Choele

La trama sigue la historia de Coco, un adolescente de 16 años que es enviado por su madre desde Buenos Aires a pasar el verano con su padre en Choele Choel, un pequeño pueblo de Río Negro. Lo que comienza como una estadía obligada pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento.

Sbaraglia en la entrañable película Choele en Prime Video.

Durante su estadía, Coco establece una relación particular con su padre, un hombre distante que trabaja como DJ y vive de manera despreocupada. En ese contexto, el joven también conoce a su hermanastra y se ve envuelto en un entorno nuevo que lo obliga a replantearse su identidad y sus deseos.

Un relato íntimo con tono generacional

Sin dudas su tono naturalista es uno de los aspectos más destacados de la cinta. Sasiain construye una narración sin estridencias, apoyándose en silencios, miradas y situaciones cotidianas que reflejan con precisión la incomodidad de la adolescencia.

El guion, también escrito por el propio director, evita los lugares comunes y apuesta por una evolución orgánica del personaje principal. En este sentido, el film se emparenta con otras obras del cine independiente argentino que priorizan el clima por sobre la acción.

Además, no está basado en una historia real ni en un libro específico, pero sí recoge elementos autobiográficos y experiencias generacionales que le otorgan autenticidad. La elección de locaciones reales en la Patagonia refuerza esta sensación de veracidad.

Recepción crítica y estilo

La crítica especializada valoró especialmente la sensibilidad del relato y la construcción de sus personajes. También la dirección de actores, particularmente el trabajo de Lautaro Murray, quien en su debut logra transmitir con sutileza la complejidad interna de Coco.

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En cuanto a su recorrido, Choele participó en diversos festivales internacionales, lo que permitió visibilizar una propuesta que, sin grandes recursos, logra una fuerte conexión emocional con el espectador.

En conjunto, Choele es una película que apuesta por lo pequeño y lo cotidiano para construir un relato universal sobre crecer, pertenecer y encontrar un lugar en el mundo.

El pequeño universal sobre crecer, pertenecer y encontrar un lugar en el mundo.

Cómo es el reparto de Choele

El elenco combina actores consagrados con talentos emergentes, lo que potencia el realismo del filme.