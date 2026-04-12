Con una narrativa que combina tensión dramática y reflexión social, El suplente aparece como una joya dentro del catálogo de Netflix, con una actuación rutilante de Juan Minujín, que logra interpelar al espectador desde una historia cercana, poniendo en el centro preguntas incómodas sobre la educación, la desigualdad y el rol de la cultura en la sociedad actual.

Dirigida por Diego Lerman y escrita por él mismo junto a María Meira y Luciana De Mello, el largometraje de 110 minutos de duración combina figuras consagradas con jóvenes actores.

Reconocido por películas como Refugiado y Una especie de familia, el director propone aquí una historia íntima que dialoga con problemáticas contemporáneas en Argentina, especialmente en contextos urbanos vulnerables.

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Estrenada en festivales internacionales como el de Toronto y con una recepción crítica positiva, se posiciona como una de las producciones argentinas más relevantes de los últimos años, destacándose por su mirada humanista y su enfoque en el poder transformador.

De qué trata El suplente

La historia sigue a Lucio, un profesor universitario de Letras que decide dejar la comodidad académica para dar clases en una escuela secundaria ubicada en un barrio periférico de Buenos Aires. Allí se enfrenta a una realidad muy distinta, atravesada por conflictos sociales, violencia y falta de oportunidades.

La historia sigue a Lucio, un profesor universitario de Letras.

En ese contexto, intenta conectar con sus alumnos a través de la literatura, pero pronto se ve envuelto en una situación más compleja cuando uno de ellos, Dilan, comienza a ser amenazado por un grupo vinculado al narcotráfico. La implicación del docente trasciende lo pedagógico y lo obliga a tomar decisiones personales y éticas que pondrán a prueba sus convicciones.

El tráiler de El Suplente, con Juan Minujín.

La película construye así un relato que va más allá del aula, mostrando cómo las tensiones del entorno condicionan tanto a estudiantes como a docentes, y cuestionando hasta qué punto el conocimiento puede transformar realidades marcadas por la desigualdad.

Una reflexión sobre la educación y la literatura

Justamente uno de los ejes centrales del film es la pregunta por el sentido de la literatura en contextos adversos. A través del recorrido del docente, plantea si el acceso a la cultura puede ser una herramienta real de cambio o si queda relegada frente a problemáticas urgentes como la violencia o la exclusión social.

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En ese sentido, la obra evita respuestas simplistas y se mueve en un terreno ambiguo: muestra tanto el potencial transformador del vínculo docente-alumno como sus límites en un sistema desigual.

Qué destacó la crítica

El suplente fue elogiada por la crítica por su realismo y por las actuaciones, en particular la de Juan Minujín, quien construye un personaje complejo, atravesado por dudas y contradicciones. También se destacó la naturalidad de los jóvenes actores y la manera en que se retrata el mundo escolar sin estereotipos.

Otro aspecto fue la dirección de Lerman, valorada por su tono contenido y su mirada empática, así como por su capacidad para equilibrar lo íntimo y lo social.

Además, la película recibió premios y nominaciones en distintos festivales, consolidando su reconocimiento tanto a nivel local como internacional.

El suplente hace foco en la educación, la desigualdad y el rol de la cultura en la sociedad actual.

Cómo es el reparto de El suplente