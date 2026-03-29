A más de dos décadas de su estreno, El fondo del mar sigue siendo una pieza singular dentro del cine argentino contemporáneo. La ópera prima de Damián Szifron -quien años más tarde alcanzaría reconocimiento internacional con Relatos salvajes- propone un relato íntimo, obsesivo y cargado de tensión con Daniel Hendler y Dolores Fonzi que combina elementos del thriller psicológico con una mirada irónica sobre las relaciones de pareja.

De qué trata El fondo del mar

Estrenada en 2003, la trama gira en torno a Ezequiel Toledo, un joven estudiante de arquitectura dominado por los celos. Su vida cambia cuando sospecha que su novia, Ana, lo engaña. A partir de ese momento, inicia una persecución nocturna para descubrir la identidad del supuesto amante, un proceso que lo llevará a enfrentarse tanto con la verdad como con su propia inestabilidad emocional.

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La historia transcurre mayormente durante una sola noche, lo que refuerza el clima de tensión y encierro psicológico del protagonista. Durante ese recorrido, la película construye un retrato de la paranoia y la inseguridad, donde lo importante no es solo el hecho en sí, sino cómo lo percibe quien lo vive.

Damián Szifrón junto a Dolores Fonzi durante el rodaje de El fondo del mar.

Con una duración de 92 minutos, el film se inscribe dentro del drama y el thriller, aunque también incorpora momentos de humor negro que alivian y a la vez intensifican la incomodidad del espectador.

Una ópera prima con sello propio

Dirigida y escrita por Damián Szifron, la película marcó su debut en el largometraje tras el éxito televisivo de Los simuladores. Ya desde este primer trabajo aparecen varios rasgos que luego definirían su estilo: personajes llevados al límite, situaciones cotidianas que derivan en extremos y una combinación de géneros que desafía etiquetas claras.

El propio Szifron describió la historia como “el encuentro de un paranoico con un egocéntrico”, una definición que sintetiza el conflicto central entre los personajes principales.

El tráiler de El fondo del mar, con Daniel Hendler y Dolores Fonzi.

Su recorrido en festivales fue destacado: se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió premios, y también participó en certámenes internacionales como San Sebastián y Toulouse.

Influencias y recepción crítica

Szifron ha reconocido influencias de directores como Martin Scorsese y Stanley Kubrick, algo que se percibe en la construcción de la tensión y en la subjetividad del relato.

La crítica valoró especialmente la capacidad del director para sostener el suspenso en una trama sencilla, así como las actuaciones, en particular la de Dolores Fonzi y Gustavo Garzón. También se destacó la manera en que la película retrata la obsesión y los celos desde una perspectiva casi claustrofóbica.

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No obstante, algunas lecturas señalaron ciertas irregularidades propias de una primera obra, especialmente en el tono cambiante entre comedia y drama. Aun así, el film fue ampliamente reconocido.

El fondo del mar suele emitirse en la plataforma MUBI, en señales como INCAA TV o aparecer en ciclos de cine nacional y ediciones físicas en DVD.

El film del cine argentino tuvo un desempeño moderado en taquilla local, con cerca de 100 mil espectadores, pero con el tiempo se consolidó como una obra de culto dentro del cine argentino de principios de los 2000.

Daniel Hendler se anima a todo tipo de papeles y aquí demuestra su versatilidad.

Cómo es el reparto de El fondo del mar