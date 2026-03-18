El cine argentino siempre supo explorar los silencios y las crisis de identidad que ocurren en la mediana edad. En esa línea, El misterio de la felicidad, con Guillermo Francella e Inés Estévez, se posiciona como una obra clave.

Dirigida por Daniel Burman y escrita en colaboración con Sergio Dubcovsky -dupla que entregó joyas como El abrazo partido y Derecho de familia-, la película invita a reflexionar sobre los contratos invisibles que rigen nuestras vidas.

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Con una duración de 92 minutos, este largometraje que se encuentra disponible en streaming en HBO Max y Prime Video, se aleja de los grandes estallidos dramáticos para enfocarse en los gestos mínimos y en la construcción de una atmósfera donde lo no dicho pesa más que las palabras.

De qué trata El misterio de la felicidad

La trama se centra en Santiago y Eugenio, dos hombres que no solo son socios en un exitoso negocio de electrodomésticos desde hace décadas, sino que comparten una amistad simbiótica.

Su relación es tan estrecha que parecen funcionar como una sola unidad, entendiéndose sin necesidad de hablar. Sin embargo, un día, sin previo aviso ni señales de conflicto aparente, Eugenio desaparece. No hay una carta de despedida ni un rastro de violencia; simplemente, el vacío.

La película dura 92 minutos y se puede ver en HBO Max y Prime Video.

Ante tal desconcierto, Santiago decide emprender una investigación para dar con el paradero de su “otra mitad”. En este camino se ve forzado a aliarse con Laura, la esposa de Eugenio, con quien nunca tuvo una relación cercana.

A medida que avanzan en la búsqueda, ambos comienzan a descubrir que la desaparición no es el verdadero misterio, sino la naturaleza de su propia felicidad. Así, la química entre Francella y Estévez nace de la extrañeza de compartir una pérdida que los obliga a salir de sus respectivas zonas de confort.

El tráiler oficial de El Misterio de la Felicidad, con Guillermo Francella e Inés Estévez.

La película propone una premisa inquietante: ¿qué sucede cuando alguien decide, simplemente, dejar de cumplir con el rol que la sociedad y sus seres queridos le asignaron? Lo que comienza como un policial de desaparición termina siendo un viaje de autodescubrimiento sobre el deseo y la libertad de empezar de cero.

Guillermo Francella y el sello de Burman

Daniel Burman señaló en entrevistas que la película nació de una inquietud personal sobre la lealtad y los sacrificios que hacemos para mantener el status quo.

Aquí, a diferencia de trabajos anteriores donde el foco solía estar en el vínculo padre-hijo, el director se desplaza hacia la amistad masculina y el matrimonio.

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A su vez, la dirección de arte y el ritmo pausado permiten que el espectador se sumerja en una búsqueda que es tanto física como existencial, consolidando al director como un observador agudo de las relaciones humanas y sus laberintos.

Francella y Estévez en una escena de El misterio de la felicidad.

Cómo es el reparto de El misterio de la felicidad

El elenco está encabezado por figuras de gran peso en la escena iberoamericana, logrando interpretaciones contenidas pero cargadas de significado: