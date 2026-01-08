Para quienes no dejan de asombrarse con la versatilidad de Guillermo Francella, hay una serie en el streaming para disfrutar del actor argentino. No es El encargado, uno de sus últimos éxitos, sino una serie que desembarcó en Netflix y pronto el público se rindió a sus pies.

Se trata de El hombre de tu vida, la producción nacional escrita y dirigida por Juan José Campanella, estrenada originalmente en 2011, que hacia fin de 2025 la plataforma de la N roja la sumó a su variado catálogo.

Sin dudas, una mezcla perfecta de risas a través de situaciones cotidianas y momentos emotivos que conectan con el público.

De qué trata El hombre de tu vida

Hugo Bermúdez es un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre de un hijo adolescente al que crió solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres.

Afectado por la crisis de la mediana edad que lo dejó desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa “El amor de tu vida”, un microemprendimiento de Gloria Pinotti, que promete a hombres y mujeres encontrarles su media naranja.

Francella interpreta a Hugo, quien debe conquistar mujeres para una agencia.

Pero la tarea no resulta nada simple, llaman más mujeres que hombres, por lo que la contrata a Hugo para que sea el hombre ideal comodín.

Así, entonces, debe Interpretar diferentes personalidades y teniendo en cuenta los deseos de las clientes, Hugo acude a las citas con un nombre y aspecto diferente. Y claro, con un propósito oculto: que ellas se deslumbren con él en principio pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre para que el negocio siga funcionando.

Elenco de lujo

Además de Francella como Hugo Bermúdez, el elenco está conformado por figuras nacionales de relieve, así como muchas revelaciones. A continuación, el detalle:

Mercedes Morán es Gloria, prima de Hugo y creadora de la agencia. Es quien aporta una visión psicológica y crítica a la situación. Luis Brandoni interpreta al Padre Francisco, un amigo de la familia que ofrece consejo y apoyo, siendo una figura clave en la vida del protagonista. El joven Tupac Larriera es Franco, el hijo adolescente de Hugo, quien también es parte central de su vida y crisis.

Además, otro nombres de peso que aparecen en la ficción son Nancy Dupláa, Eleonora Wexler, María Abadi, Gabriela Sari, Carlos Portaluppi y Rita Cortese.

Francella, junto a Morán y Brandoni.

Temporadas y episodios

La serie El hombre de tu vida, protagonizada por Francella, tiene dos temporadas y un total de 24 capítulos (13 en la primera y 11 en la segunda), de aproximadamente una hora cada uno.

Claves del éxito de la serie

Dirección y guion de calidad, con el sello habitual que le imprime Juan José Campanella a sus productos.

Temas universales y vigentes. Aborda la soledad, las relaciones y la búsqueda de afecto.

Personajes creíbles. Se enfoca en la profundidad de sus personajes, permitiendo que el espectador se identifique con sus luchas y emociones.

Formato atrapante: Su estructura con historias auto conclusivas conectadas por el arco del protagonista, facilita la visualización y mantiene el interés.

El talento de Guillermo Francella. Interpretación magistral y autenticidad al personaje principal, un pilar fundamental del éxito.