Hay películas que con el tiempo se convirtieron en una bandera de reclamo, un símbolo de la lucha y un espejo de una realidad. Y si hablamos del cine argentino, hay una joya de 1999 que Netflix sumó a su catálogo y que dejó una huella imborrable.

Se trata de Mundo Grúa, un largometraje de 90 minutos que es, ni más ni menos, la ópera prima de Pablo Trapero. Sin dudas, una pieza de culto por distintas razones.

Filmada en 16 mm y blanco y negro, ampliada luego a 35 mm y dotada de sonido Dolby, la película parecía cumplir aquel sueño del joven estudiante de cine: filmar con poco dinero los fines de semana y terminar haciéndose un lugar en la cartelera.

De qué trata Mundo Grúa

La trama sigue a Rulo, un hombre de unos cincuenta años, operador de grúas divorciado y desempleado en la Buenos Aires de finales de los 90.

Trapero dirigió este largometraje que hizo en blanco y negro en 1999.

El hombre lucha por encontrar trabajo y estabilidad mientras cuida de su hijo adolescente, enfrentando la precariedad laboral y la crisis económica, mostrando la dura realidad del desempleo y la dignidad en la adversidad a través de un tono entre dramático y cómico,

Actores profesionales y trabajadores reales

En la película argentina, los actores principales son Luis Margani (Rulo), Adriana Aizemberg (Adriana) y Daniel Valenzuela (Torres). Además aparecen figuras como Roly Serrano, Federico Esquerro (Claudio) y Graciana Chironi (madre de Rulo).

Lo distintivo del filme dirigido y escrito por Trapero es que mezcla actores profesionales con personas reales que trabajan en el rubro.

Qué dijo Pablo Trapero

“La película se llama Mundo Grúa porque, más allá del hecho concreto de que el protagonista maneja una grúa, el título suena a cuelgue, y El Rulo está como medio colgado en el mundo”, confió Trapero sobre su película debut.

Pablo Trapero filmó en 16 mm y blanco y negro la película, ampliada luego a 35 mm.

Además, sostuvo: “En Mundo Grúa me propuse que el espectador no supiera si lo que estaba viendo era real o no, si esos tipos eran actores o en realidad trabajan de eso. Traté de borrar la cámara, que nunca se notara su presencia”.

Y remató: “Si hay algo que no me gusta es cuando el director se convierte en autor de su película, cuando su trabajo y sus elecciones estéticas están todo el tiempo muy presentes. Lo que yo quería era que el espectador se vinculara con los personajes, no con la puesta en escena”.

Mensaje de la película

El mensaje central es un retrato crudo y realista de la precariedad laboral y la desocupación en Argentina hacia fines de los 90, mostrando la pérdida de identidad y dignidad del trabajador (El Rulo) ante la falta de empleo, la invisibilización del obrero.

El Rulo, el personaje principal de la película Mundo Grúa.

Multipremiada

Mundo Grúa, de Pablo Trapero, fue un éxito en festivales. Obtuvo el Premio FIPRESCI y el Premio Don Quijote en Friburgo, el Premio Especial del Jurado en La Habana, el Premio Tigre y FIPRESCI en Rotterdam, y premios Cóndor de Plata en Argentina a Mejor Ópera Prima y Mejor Actor Revelación (Luis Margani).

Estos reconocimientos destacaron su realismo y mirada social, consolidando a Trapero y al llamado Nuevo Cine Argentino.