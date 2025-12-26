La película de Valentina Bassi y Ulises Rosell (director) tiene como protagonista a Lisandro, el hijo de ambos y un adolescente de 16 años con autismo, en diferentes entornos familiares: teatro, rodajes, ciudad y naturaleza.

Combinando recursos del documental y la ficción, se animan a retratar una visión del mundo aproximada a la que podría tener su querido protagonista.

Presente continuo, así el nombre, podría decirse que no hace foco en la discapacidad, el autismo, aunque esté todo el tiempo ahí sobrevolando y complejizando la pieza.

Durante su duración deja ingresar la representación, el arte dramático, la metáfora como elementos que liberan la cinta de etiquetas y diagnósticos, explican los entendidos. Y en ese proceso pone la lupa en el caos: lo brillante y lo brutal que puede volverse la comunicación humana cuando alguien se sale de la norma.

En la actualidad, la producción de 80 minutos está disponible en HBO Max y Prime Video.

"Su forma de jugar, de ver el mundo es más surrealista que autista”, contó la actriz.

Qué dijo Valentina Bassi, madre y actriz

Valentina Bassi declaró en una entrevista acerca de la cinta estrenada durante 2025: “A mí no me resuena la palabra autismo para Lisan, me resuena más que tiene un misterio. Me llevo mejor con esa imagen, que con algo tan médico”, reconoce.

Y entre risas, agrega: “Para mí, Lisandro es un surrealista. Su forma de jugar, de ver el mundo es más surrealista que autista”.

“La película no dice cómo son las cosas. Ulises filma así, no explica. Y así también es Lisandro. Él te cuenta algo en su idioma y si la entendés, la entendés. Si no, no pasa nada. Eso mismo hace Ulises con la cámara”, reflexiona la actriz.

Y cierra: “Hay un momento donde se habla de autismo de forma más concreta, aparecen las preguntas, y ahí termina la película”.

La palabra del Ulises Rosell, padre y director

Ulises Rosell, el papá del protagonista en la vida real y cineasta, reveló algunas cuestiones vinculadas al rodaje: “Queríamos hacer una película libre. Nunca fue nuestra intención dar respuestas, ni lecciones, ni ítems. Nuestra vida está llena de preguntas, y esta película también es una gran pregunta”.

Y fue más allá: “Además de llevarlo a sus terapias, no son muchas las cosas que podemos compartir con Lisandro, por eso quisimos integrarlo a nuestro trabajo que amamos tanto”.

De ahí que asegura que el proceso de guion, rodaje y edición fue de algún modo un encuentro con el hijo de ambos desde otro lado. “Una aventura compartida entre los tres, con mucho amor”, desliza.

Lisandro, de 16 años, y su madre Bassi.

Por qué verla

La historia transcurre a través de sus diferentes cuidadores: su madre, su abuela y un amigo algo lejano que desconoce cómo conectar con una persona autista.

La idea es que quien se sienta en el sillón a ver comparta la intimidad de esta madre con su hijo y las diversas formas de relacionarse con los diferentes entornos.

La ficción disponible en HBO Max puede ayudar a entender que hay personas que son diferentes, familias que son diferentes, con complejidades diferentes, y formas de relacionarse diferentes.

Reconocimientos

Presente continuo ganó el Premio del Público en el 26° BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y una Mención Especial en la Competencia Argentina de Largometrajes, destacando por su sensible retrato de la vida de un adolescente con autismo.