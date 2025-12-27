Al momento de explorar en el streaming producciones nacionales, aparece una opción que quizá pocas personas tienen en el radar: una tragicomedia ambientada en el mundo del vino y con algunos elementos románticos y fantásticos.

La película es Mensaje en una botella, que cuenta con guion y dirección de Gabriel Nesci, responsable de Días de vinilo, Casi leyendas, la serie Todos contra Juan y el documental Los Knacks: déjame en el pasado.

Disponible en Prime Video, ostenta como primeras figuras a Luisana Lopilato, Benjamín Vicuña y Benjamín Amadeo en los roles protagónicos de esta ficción.

// Leonardo Sbaraglia y Miranda de la Serna arrasan con este drama que dura menos de dos horas

De qué trata Mensaje en una botella

Denise (una Lopilato morocha) es una sommelier harta después de algunas frustraciones que carga, productos de malas decisiones románticas, una asignatura pendiente con su padre, y la mancha de haber perdido una competencia para convertirse en la número 1 de su rubro.

Una Lopilato morocha es una sommelier harta de algunas frustraciones, junto a Benja Amadeo en la ficción.

Pero todo cambia cuando descubre que metiendo papelitos escritos en una botella de vino determinada puede enviarlos a la fecha que dice la etiqueta. Sin embargo hay un detalle clave: funciona una sola vez por año, por lo que debe pensar muy bien qué decirse, y cómo.

Desde Volver al futuro o antes para acá, pasando por El efecto mariposa (2005), La casa del lago (2006) y numerosas películas, cada mensaje leído por su “yo del pasado” provocará cambios notorios que afectarán su presente.

A partir de este hallazgo es que las decisiones de Denise y sus interacciones con el entorno mutarán para obturar las clavijas del gag.

Quiénes actúan

Además del trío principal conformado por Lopilato (Denise Conti), Vicuña (David Fuentes) y Amadeo (Tomás Blanco), el elenco de Mensaje en una botella está compuesto por otros actores de la escena nacional.

Así actúan Luciano Cáceres (Leandro Beccar), Rafael Spregelburd (Miguel Renard), Marina Bellati (Isabel), Valeria Lois (Mariel), Belén Chavanne (Ana), Luis Machín (Alfredo), Eduardo Blanco (Mateo Conti, padre de la protagonista), Gabriel Corrado (representación bizarra de sí mismo) e Inés Estévez (Vivian).

La tragicomedia se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Puntos fuertes de la película

Existen numerosas razones que los críticos de cine destacaron sobre de esta cinta de poco más de dos horas de duración, entre las que se pueden destacar las siguientes:

Premisa fantástica. La idea de una sommelier que se comunica con su yo más joven para arreglar “malas” decisiones es un gancho fuerte y original, mezclando comedia romántica con ciencia ficción ligera.

Metáfora del vino. Se utiliza de forma sutil y temática, comparando cómo las decisiones y el tiempo afectan a las personas igual que a un vino, mejorando o arruinándose con el tiempo.

Juego temporal. El personaje de Luisana Lopilato explora la ilusión de controlar el tiempo, lo que genera complicaciones y consecuencias inesperadas.

Tono y género. Es una comedia romántica con toques de humor disparatado y absurdos narrativos, que logra ser entretenida.

// Guillermo Francella y Dady Brieva arrasan con esta comedia de acción

Temas universales Aborda el arrepentimiento, el remordimiento, la búsqueda de segundas oportunidades y la verdad sobre los caminos elegidos.

Banda sonora y referencias. No pasa desapercibida la música popular (The Police, Fleetwood Mac, Tom Petty) y referencias a discos de vinilo, añadiendo capas nostálgicas y culturales.