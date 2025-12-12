El cine argentino cuenta con figuras que son verdaderos íconos en los distintos géneros, y sin duda representan una suerte de imán para el público que busca opciones nuevas y no tanto en las plataformas de streaming.

Por caso, si se habla de humor, Guillermo Francella y Dady Bieva arman una dupla que son garantía de carcajadas cuando le aportan su carisma único a situaciones desopilantes. Es el caso de Incorregibles, una comedia de acción que se encuentra disponible en HBO Max.

La película se rodó en 2007 en la ciudad de La Plata, y contó con la dirección de Rodolfo Ledo.

De qué trata

La historia comienza con Pedro, un hombre desesperado por salvar la vida de su hermana, por lo que toma la decisión de robar un banco para obtener el dinero necesario para un costoso tratamiento médico.

Pero su plan da un giro inesperado cuando toma como rehén a Pablo, un empleado bancario cuya vida cambiará por completo después de este incidente.

Un ladrón y un rehén en Incorreglibles, la película en HBO Max.

Como es de esperar, el secuestro se complica pronto cuando la familia política de Pablo se niega a pagar el rescate, dejando entrever oscuros secretos que involucran al suegro de Pablo, dueño del banco.

Así, en medio de un caos, Pedro y Pablo deciden unir fuerzas para enfrentarse a las injusticias, lo que desencadena una serie de eventos tan hilarantes como inesperados, que alimentan esta rica comedia.

El tráiler de la película Incorregibles, con Guillermo Francella y Dady Brieva.

Un toque de sátira y humor absurdo son pilares a lo largo de los 91 minutos de la cinta con estos dos peculiares personajes en su intento de llevar a cabo el “robo perfecto”.

Sin embargo, la falta de experiencia y las situaciones alocadas en las que se ven envueltos convierten cada paso en una desgracia.

Quiénes actúan

Los protagónicos pertenecen a Guillermo Francella, en el papel de Pablo; y Dady Brieva, quien interpreta a Pedro. Pero además, completan el elenco otras figuras:

Gisela Van Lacke actúa de Rocío; Jorge Rivera López es Francisco; Roberto Ibáñez como Funes; y Marisa Fasano interpreta a Paula.

Dady y Francella nos tienen acostumbrados a escenas desopilantes.

Por qué ver Incorregibles

La dupla Francella-Brieva. Son efectivos juntos, combina sus estilos de comedia en una dinámica de secuestrador y rehén que se vuelve cómplice.

Entretenimiento popular. Ofrece acción, efectos especiales, tiros y persecuciones, funcionando como un entretenimiento ligero y pochoclero.

Humor y acción. Combina mucha acción con las dosis de humor características de la dupla, algo que no habían hecho antes de esta manera.

Una historia simple. Un ladrón novato (Dady) toma de rehén a un cajero (Francella) en un banco, y al no ser rescatado, planean una venganza juntos, con personajes humanizados en medio del caos.

La premonitoria frase de Dady

Dady Brieva tuvo una frase muy recordada sobre la película que protagoniza con Guillermo Francella. “De puntín y al arco”, disparó en una clara referencia al fútbol, que apunta a lo efectivo sin complicaciones.

Y al final fue premonitoria, ya que tuvo un gran éxito de taquilla con 1.500.000 espectadores en los cines, por su enfoque directo y efectivo, sin sutilezas, enfocado en la búsqueda de audiencia..