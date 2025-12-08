Las películas argentinas siguen ganando terreno en las plataformas de streaming, y no solo aquellos éxitos de décadas atrás cuyos nombres ya son prácticamente una marca registrada.

En esta oportunidad, la propuesta es una nueva ficción de apenas 97 minutos, atrapante y polémica, protagonizada por dos figuras como Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, y que viene dando mucho de qué hablar.

Se trata de Asfixiados, el primer largometraje dirigido por Luciano Podcaminsky, escrito por Alex Kahanoff, Andrea Marra, Sebastián Rotstein y Silvina Ganger.

La comedia romántica/dramática fue estrenada en cines en 2023, y luego logró desembarcar en plataformas como Disney+ y AppleTV, donde actualmente está disponible.

De qué se trata Asfixiados

Nacho y Lucía, una pareja en su vigésimo aniversario de casados, deciden organizar un viaje en velero para reavivar su relación. Para la ocasión, invitan al mejor amigo de Nacho, Ramiro, y a su novia, Cleo.

Pero lo que esperaban que fuera una celebración se convierte en un enfrentamiento al traer a la joven pareja a bordo, y el problema se agudiza cuando una tormenta los deja a la deriva en medio del mar.

Una escena de Asficiados, por Disney+.

El escenario será ideal para que Nacho y Lucía se queden a solas, y puedan sacar de sí mismos todo el amor, odio, rencor y deseo que llevan dentro. “Ante la inminente muerte y despojados de todo deberán encontrar la manera de sobrevivir”, apunta un extracto de la sinopsis oficial.

La película explora temas como la rutina en el matrimonio, la incomunicación, los miedos en las relaciones de pareja y la dificultad de mantener la pasión después de muchos años juntos, todo ello a través de un humor negro y una atmósfera de tensión.

Quiénes actúan

Además de la dupla que forman Sbaraglia (Nacho) y Díaz (Lucía), se suman a la comedia dramática Marco Antonio Caponi, quien Interpreta a Ramiro, el amigo de la pareja; y Zoe Hochbaum, la novia de Ramiro.

También actúan Sofía Masri como Camila, y la participación especial de Natalia Oreiro, que hace de sí misma.

Puntos a favor y en contra según la crítica

La crítica de Asfixiados fue mixta, destacando la química y profesionalismo de Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz. También, la cuidada producción visual y la originalidad de su premisa.

Sin embargo, también como poco sólido mencionaron un guion algo previsible, cierta tendencia a forzar el tono de comedia negra, así como el uso de simbolismos y alegorías que se sintieron obvios.

Marco Antonio Caponi Interpreta a Ramiro, el amigo de la pareja; y Zoe Hochbaum, a la novia de Ramiro.

Otra película para que vean parejas de larga data

Aquellas parejas que superaron la década y entraron en una etapa de análisis, tienen otra película en Disney+ para ver y pensar.

Se trata de Una noche de amor, la película de 90 minutos con Sebastián Wainraich y Carla Peterson. En este caso, Leonel y Paola en la ficción llevan 12 de años de casados y tienen dos hijos.

Una noche deciden salir solos y a medida que avanza la velada y conversan sobre el pasado, su presente y el futuro que avizoran, afloran las luces y las sombras de su vida juntos.