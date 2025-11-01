Las producciones argentinas siguen sumando adeptos en el streaming, tanto las nuevas como aquellas que quizá pasaron desapercibidas para el público en su momento. Y ya sea por figuras atrayentes como Leonardo Sbaraglia o por una trama que lejos está de perder vigencia, en este caso, suman todavía más puntos.

La referencia es a Puan, la película de María Alché y Benjamín Naishtat, que se encuentra disponible en Prime Video, y que tiene una duración de 1 hora 51 minutos.

De qué trata Puan

Puan presenta a Marcelo, un hombre de mediana edad que dedicó su vida a la enseñanza en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (la sede justamente está en Puan 480, en el barrio porteño de Caballito). Cuando su mentor, el profesor Caselli, fallece inesperadamente, él supone que heredará la cátedra vacante.

Sin embargo, nunca sospecha que Rafael Sujarchuk, un carismático y atractivo colega, volverá de su pedestal en las universidades europeas para disputarle la misma cátedra.

Puan es una película con un elenco de lujo.

Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenan un duelo filosófico mientras su vida y el país descienden hacia el caos.

Quiénes actúan

Marcelo Subiotto se pone en la piel de Marcelo Peña, el profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que Leonardo Sbaraglia interpreta a Rafael Sujarchuk, el antiguo colega, seductor y carismático, que regresa de Europa para competir por la misma cátedra.

El tráiler oficial de la película Puan.

A la dupla central de la ficción la acompañan Julieta Zylberberg en el papel de Jazmín Lutzky, mientras que Alejandra Flechner es Doris Caselli y Cristina Banegas la decana Beatriz.

Completan el elenco Mara Bestelli (Vicky Pena), Gaspar Offenhenden (Manolo Pena), Juan Luppi (Lucas), Andrea Frigerio (Silvia), Lali Espósito en una participación especial (Vera Motta), Luis Ziembrowski (Adrián pedrón) y Héctor Bidonde (Mario Pena).

La película Puan refleja un conflicto actual con las universidades.

Por qué ver la película

Puan puede verse como una comedia, que en definitiva lo es, pero también como un llamado de atención acerca de cómo los valores se han ido carcomiendo en la sociedad argentina.

El elenco de primer nivel sin dudas resulta un imán, con Leo Sbaraglia a la cabeza, pero con figuras de renombre. Pero además, Marcelo Subiotto demuestra estar a la altura del desafío en un papel a su medida.

La caja de resonancia sobre el candente tema de la financiación de la universidad pública que generó un gran debate nacional en los últimos tiempos, también hizo que Puan volviera a estar en el radar del público argentino.

Qué premios ganó la película Puan

La producción argentina estuvo seleccionada y nominada para numerosos certámenes: Pero sin duda se destacó al ganar un total de 7 premios en los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024. A continuación, los rubros en que se impuso y consiguió la preciada estatuilla: