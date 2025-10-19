Desde hace tiempo que los actores argentinos se vienen haciendo lugar en las plataformas de streaming, apoyados en grandes historias pero, sobre todo, desplegando su talento y convirtiéndose en un imán para el público.

Una de ellas sin dudas es Diego Peretti, carismático y versátil como pocos, capaz de interpretar distintos papeles con eficacia y siempre convincente.

Por caso, existe una joya escondida, una comedia negra de apenas 98 minutos que muy pocos la tienen en el radar, y vale la pena ver: Iniciales S.G..

El filme del norteamericano Daniel García y la libanesa Rania Attieh, fue estrenado el 1 de julio de 2022 y logró ser galardonada en el Festival de Tribeca con el Premio Nora Ephron.

De qué trata Iniciales S.G.

En Iniciales S.G., Diego Peretti se convierte en un imitador de Serge Gainsbourg venido a menos en esta comedia argentina cinéfila y futbolera que fue premiada en el Festival de Tribeca.

Sergio Garces se ve a sí mismo como alguien atractivo y con mucho talento. Está llegando a los 50, pero actúa como si tuviera 25. Sus amigos le llaman “el francés”, porque cuando era joven grabó un disco de covers del famoso cantante Gainsbourg en castellano.

Diego Peretti junto a Julianne Nicholson.

Trabaja de extra en muchas películas pero su sueño es un protagónico. Sí hizo algún que otro bolo en cine y televisión y varias participaciones en películas porno, área laboral que da pie a una secuencia con un cameo de Víctor Maytland, quien fuera amo y señor argento del género de los gemidos.

Desde el inicio, Sergio va enlazando incidencias en su atribulada vida. Es un fanático del fútbol, entusiasta de la selección de Argentina a la que sigue con pasión. Y en la última semana de la Copa del Mundo de 2014, Sergio atraviesa una racha de mala suerte.

A su vez es un perdedor crónico que no acaba de levantar cabeza tanto en los temas amorosos como laborales. A lo que se le suma un crimen que querría haber cometido.

Quiénes actúan

Además de Diego Peretti, actúan Julianne Nicholson, como Jane;

Daniel Fanego (narrador); Malena Sánchez, en el papel de Olga; y Francisco Lumerman (Hombre Extraño).

Diego Peretti se convierte en un imitador de Serge Gainsbourg venido a menos.

Dónde se puede ver

La película Iniciales S.G. se puede disfrutar en streaming a través de Prime Video o Cine.ar.

Lo nuevo con Peretti en el streaming

Diego Peretti se mantiene más activo que nunca a la hora de sumarse a nuevos proyectos. Y entre las nuevas apuestas que se vienen, aparecen dos que prometen sin dudas sacudir la pantalla.

Lo dejamos acá. Junto a Ricardo Darín, esta producción promete ser otro boom en Netflix. Se trata de un thriller psicológico y drama cargado de tensión, con dilemas éticos y conflictos emocionales, escrita por Emanuel Diez y dirigida por Hernán Goldfrid. Todavía no se confirmó la fecha exacta de estreno.

Risa. Dirigida por Juan Cabral, esta película también del gigante del streaming mezcla drama, realismo mágico y fantasía con una propuesta emotiva potente. Acompañan a Peretti Joaquín Furriel y Cazzu, en lo que representa el debut actoral de la cantante de trap.