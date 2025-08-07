Ricardo Darín vuelve a encarar un desafío de cine, y en esta oportunidad con otra figura argentina convocante como Diego Peretti, que aparece como una de las nuevas grandes apuestas que ofrecerá el catálogo de Netflix para este año.

Se trata de "Lo dejamos acá", un thriller psicológico y drama cargado de tensión, con dilemas éticos y conflictos emocionales, escrita por Emanuel Diez y dirigida por Hernán Goldfrid.

A su vez, el largometraje está producido por Kenya Films, la productora que fundó Darín junto a su hijo, el Chino Darín.

De qué se trata “Lo dejamos acá”

En la película Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista de perfil racional y metódico que, después de varios años de ejercer su profesión, comienza a cuestionar la eficacia de los tratamientos convencionales.

De este modo, repleto de frustración y cansado de la rutina muchas veces ineficaz en cuanto a los resultados, su personaje decide patear el tablero y romper con los límites habituales de la psicología. ¿Qué significa? Implica experimentar métodos alternativos que, al menos, están al borde de lo inapropiado.

Sin embargo, todo se desmorona cuando un nuevo paciente, un escritor interpretado por Diego Peretti, irrumpe en su vida. Su consulta con el terapeuta desencadena una serie de eventos impredecibles, en los que la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve algo más que difusa. Y entonces ambos personajes quedarán atrapados en una relación que lucha entre la razón y las emociones.

En Tesis sobre un homicidio, Darín fue dirigido por Hernán Goldfrid.

Hernán Goldfrid, un director conocido por Darín y Peretti

Hernán Goldfrid es reconocido por su trabajo en películas como Tesis sobre un homicidio (2013), protagonizada justamente por Darín, con Alberto Ammann, Arturo Puig y Calu Rivero. También por Música en espera (2009), una comedia de romance con Peretti y Natalia Oreiro.

Entre las cualidades que se le destacan a Goldfrid es el difícil arte de manejar los matices de la tensión psicológica sin perder ritmo narrativo, un punto determinante para la historia que propone Lo dejamos acá.

Cuándo se estrena “Lo dejamos acá”

Hasta el momento se sabe que ya comenzó el rodaje de Los dejamos acá, pero todavía no se confirmó la fecha exacta de estreno.

Pese a que hubo alguna filtración de detalles sobre locales, como algún escenario en zona norte del Gran Buenos Aires, el elenco secundario se mantiene bajo un estricto hermetismo. Apenas salió a la luz el nombre de Gonzalo Urtizberea… pero nada más.

Menos aún, por supuesto, apareció un tráiler. La expectativa es grande, pero hay quienes aseguran que será para principios de 2026 el gigante del streaming lo pondría en pantalla.

Darín, la cara del cine argentino que la rompió en el Eternauta

Hablar hoy de Ricardo Darín es hablar del actor fetiche del cine argentino. Una figura que brilló en películas que van desde Nueve Reinas, El Secreto de sus Ojos, Relatos Salvajes y el El Hijo de la Novia.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

Claro está que en todas ellas, además fue secundado por elencos de lujo, apoyados en historias de peso con un brillante trabajo detrás de guion y dirección.

Pero sin dudas lo que este 2025 rompió el molde en Netflix fue el éxito de El Eternauta, la adaptación de la historieta argentina de ciencia ficción en donde se lucha por sobrevivir a una invasión extraterrestre en Buenos Aires.