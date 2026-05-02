La nueva apuesta de los creadores de Stranger Things vuelve a poner el foco en el terror, pero con un giro más íntimo y psicológico. Algo terrible está a punto de suceder es una miniserie que ya está disponible en Netflix y que desde su estreno generó conversación tanto por su inquietante premisa como por su estilo narrativo pausado y perturbador.

A lo largo de sus 8 episodios de entre 40 y 59 minutos cada uno, la narrativa se desarrolla como un “cuento de hadas oscuro” que cuestiona el matrimonio, las tradiciones familiares y el miedo al compromiso.

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Está protagonizada por Camila Morrone, la actriz y modelo californiana cuyos padres nacieron en Argentina, es hijastra de Al Pacino y estuvor en pareja con Leonardo DiCaprio.

De qué trata Algo terrible está a punto de suceder

La historia sigue a Rachel, una joven que viaja junto a su prometido, Nicky, a la casa familiar de él para celebrar su boda. Lo que debería ser una semana de felicidad se transforma rápidamente en una experiencia angustiante, atravesada por señales extrañas, tensiones familiares y una creciente sensación de peligro.

Ambientada en un entorno aislado y nevado, la serie construye una atmósfera opresiva en la que cada detalle parece anticipar una tragedia inminente.

La serie Algo terrible está por suceder te va llevando de a poco a un final inesperado.

La protagonista comienza a dudar no solo de su pareja, sino también de la familia que está a punto de integrar, en un relato donde lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan constantemente.

Una serie de los creadores de Stranger Things

Detrás de esta producción están los hermanos Duffer, responsables del fenómeno global Stranger Things, quienes aquí se desempeñan como productores ejecutivos.

La serie fue creada y escrita por Haley Z. Boston, y a diferencia de sus trabajos anteriores, esta ficción apuesta por un terror más introspectivo.

El tráiler oficial de Algo terrible está a punto de suceder, en Netflix.

La dirección estuvo a cargo de realizadoras como Weronika Tofilska y Lisa Brühlmann, lo que aporta una mirada autoral y un tono más cercano al cine independiente.

Críticas positivas

La recepción fue mayormente positiva, con elogios hacia su capacidad para construir tensión sin recurrir a sobresaltos fáciles. La crítica destacó especialmente su atmósfera inquietante y su enfoque en miedos cotidianos, como la duda antes de una decisión trascendental.

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Sin embargo, uno de los puntos más discutidos es su ritmo lento. Algunos espectadores consideran que la serie “se cocina a fuego lento”.

Aun así, ese mismo ritmo es el que permite profundizar en los personajes y construir una sensación de incomodidad constante, uno de los rasgos más valorados por los seguidores del terror psicológico.

Algo terrible está por suceder está disponible en Netflix.

Cómo es el reparto de Algo terrible está a punto de suceder