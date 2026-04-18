Después de los primeros envíos de la serie It: Welcome to Derry, su expansión con una segunda temporada ya confirmada genera gran expectativa en el público fanático del género de terror.

Este proyecto televisivo funciona como precuela del universo creado por Stephen King y llevado al cine por Andy Muschietti, y promete profundizar en los orígenes del terror que habita en el pequeño pueblo de Derry.

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La primera temporada estrenada a fines de octubre de 2025 tuvo 9 episodios en la plataforma de HBO Max. Cada uno buscó desarrollar una narrativa más amplia que las películas, ahondando en historias paralelas, desapariciones y eventos traumáticos que forman parte del oscuro legado del lugar.

De qué trata ‘It: Welcome to Derry’

It: Welcome to Derry es una serie ambientada décadas antes de los eventos narrados en las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019). La historia se sitúa en los años 60 y explora los ciclos de violencia que periódicamente afectan al pueblo de Derry, en Maine, vinculados a la presencia de la entidad conocida como Pennywise.

‘Todavía no fue confirmada la fecha de estreno de la temporada 2 de It: Welcome to Derry’ por HBO Max.

Uno de los aspectos más interesantes de la serie es su conexión directa con la obra de Stephen King, particularmente con la novela It. A diferencia de las películas, que se centraban en el “Club de los Perdedores”, esta precuela amplía el foco hacia otros personajes y momentos históricos del pueblo.

Muschietti, quien dirigió las dos películas recientes, participa como productor ejecutivo y también dirige algunos episodios, lo que garantiza una continuidad estética y tonal.

Además, el guion está desarrollado por Jason Fuchs y Brad Caleb Kane, quienes trabajan sobre material que combina elementos del libro original con nuevas historias creadas específicamente para televisión.

Qué se sabe de la segunda temporada

Los creadores planean que cada temporada explore distintas épocas, lo que podría convertir a la serie en una antología conectada por el mismo núcleo de terror.

El final de la primera temporada marcó un giro clave en la historia. En “Winter Fire”, la serie profundiza en la violencia que atraviesa Derry, deja ver con más claridad la influencia de Pennywise y abre otras líneas narrativas ligadas al pasado del pueblo.

Con una ambientación más marcada en época, el episodio conecta de forma directa con el universo creado por Stephen King y deja planteado que el horror tiene raíces mucho más antiguas.

De este modo, la segunda temporada retrocederá 27 años y se ubicará en 1935, en plena Gran Depresión. El eje será uno de los hechos más violentos de Derry: la masacre de la Banda Bradley.

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En la novela de King, este grupo de ladrones llega al pueblo para esconderse, pero termina atrapado en una emboscada organizada por los propios vecinos, que actúan bajo una influencia que no comprenden. Algunos testigos aseguran haber visto al payaso entre la multitud, incluso armado, como parte del caos.

En cuanto a fechas, todavía no hay un calendario oficial, pero se espera que llegue entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Este proyecto televisivo funciona como precuela del universo creado por Stephen King.

Cómo es el reparto ‘It: Welcome to Derry’