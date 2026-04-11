Con una mirada crítica sobre la historia estadounidense, Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon), con un elenco de alto perfil encabezado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, se posiciona como una de las obras más relevantes del cine reciente, combinando calidad artística con una profunda reflexión sobre el pasado.

Dirigida por Martin Scorsese y basada en el libro homónimo de David Grann, se trata de un drama histórico con elementos de crimen y thriller que tiene una duración de 3 horas y 26 minutos, disponible en streaming en plataformas como Prime Video y Apple TV+.

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Ambientada en la década de 1920 en Oklahoma, reconstruye una serie de asesinatos sistemáticos contra miembros de la nación Osage, luego de que se descubrieran ricos yacimientos de petróleo en sus tierras. Este contexto real le da al film un peso histórico significativo, al tiempo que pone en evidencia una trama de explotación y racismo estructural.

De qué trata Los asesinos de la luna

La historia sigue a Ernest Burkhart, un veterano de guerra que llega a Oklahoma y se involucra con su tío William Hale, un poderoso terrateniente con gran influencia en la región. Ernest se casa con Mollie Kyle, una mujer perteneciente a la comunidad Osage, en lo que inicialmente parece una relación sincera, pero que pronto se ve atravesada por intereses económicos y manipulaciones.

Una escena de El lado oscuro de la luna, de Martin Scorsese .

A medida que varios miembros de la familia de ella comienzan a morir en circunstancias sospechosas, se revela una red de conspiración que busca quedarse con las riquezas petroleras de la comunidad indígena. La narrativa se construye desde una perspectiva íntima, centrada en los vínculos personales, lo que intensifica el impacto emocional de los hechos.

La producción también muestra el surgimiento del FBI como institución, que interviene para investigar los crímenes. Sin embargo, más allá del componente policial, el foco está puesto en la traición, la codicia y las consecuencias humanas de un sistema profundamente desigual.

Una historia basada en hechos reales

Los asesinos de la luna está basada en el libro de no ficción de David Grann, que documenta los llamados Reign of Terror (Reinado del Terror). Durante ese período, numerosos miembros de la comunidad fueron asesinados para apropiarse de sus derechos sobre el petróleo.

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La adaptación cinematográfica respeta en gran medida los hechos históricos, aunque opta por centrarse en la relación entre Ernest y Mollie para darle un eje emocional a la trama. Esta decisión fue altamente valorada por la crítica, que destacó la capacidad para humanizar una historia compleja sin perder rigor.

10 nominaciones pero ningún Oscar

Los asesinos de la luna no ganó ningún premio Oscar en la 96ª edición celebrada en 2024, a pesar de contar con 10 nominaciones.

La película dirigida por Scorsese compitió en categorías clave como Mejor Película y Mejor Actriz (Lily Gladstone), pero se fue de vacío durante la gala.

La mayoría de los premios a los que optaba fueron ganados por Oppenheimer o Pobres criaturas.

Este drama histórico con elementos de crimen y thriller dura 3 horas y 26 minutos.

Cómo es el reparto de Los asesinos de la luna