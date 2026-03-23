El Mundo de Andy (Man on the Moon, 1999), dirigida por Miloš Forman, es una biopic protagonizada por Jim Carrey, la película se convirtió en una de las interpretaciones más exigentes y controvertidas de su carrera, tanto por su intensidad como por el método que utilizó durante el rodaje.

Con una duración de casi dos horas, el film dirigido por Miloš Forman combina comedia y drama para reconstruir la figura de un artista que desafiaba constantemente las convenciones del humor.

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De qué trata El mundo de Andy

La historia sigue el ascenso, la consagración y el costado más enigmático de Andy Kaufman, un comediante que no encajaba en los moldes tradicionales. En lugar de hacer chistes convencionales, prefería incomodar al público, generar silencios o provocar reacciones imprevisibles.

La historia sigue el ascenso, la consagración y el costado más enigmático del comediante Andy Kaufman.

Desde sus primeros pasos en pequeños clubes hasta su popularidad en televisión, el film muestra cómo su estilo inclasificable lo convirtió en una figura tan admirada como incomprendida.

Era capaz de pasar de imitar a Elvis Presley a interpretar personajes absurdos o incluso enfrentarse en luchas con mujeres, borrando constantemente los límites entre ficción y realidad.

La película construye un retrato complejo de un artista que nunca dejó de actuar, incluso fuera del escenario.

Rodaje llevado al extremo

Uno de los aspectos más recordados de la película es el proceso de actuación de Jim Carrey. Durante el rodaje, el actor decidió mantenerse permanentemente en personaje, alternando entre Andy Kaufman y su alter ego Tony Clifton, lo que generó tensiones constantes en el set.

Según reconstrucciones de la prensa, Carrey interactuaba con el equipo técnico y los actores sin abandonar nunca el rol, lo que convirtió la filmación en una experiencia intensa e incluso incómoda para muchos de los involucrados.

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Este enfoque extremo quedó documentado años después en el documental Jim & Andy: The Great Beyond (2017), donde se revelan imágenes del detrás de escena que durante años permanecieron inéditas.

Basada en una historia real y en un mito del espectáculo

La película está inspirada en la vida real de Andy Kaufman, un comediante estadounidense que murió en 1984 y cuya figura quedó rodeada de misterio. Su estilo rompía con las reglas del stand up tradicional, y su obsesión por confundir al público lo convirtió en un artista de culto.

El tráiler de la película Man on the Moon, con Jim Carrey.

El guion, escrito por Scott Alexander y Larry Karaszewski -responsables de Ed Wood-, se basó en múltiples entrevistas con personas cercanas a Kaufman, aunque incluso así resultó difícil definir quién era realmente.

Una película clave en la carrera de Jim Carrey

Man on the Moon marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Jim Carrey, conocido hasta entonces principalmente por comedias. Su interpretación fue ampliamente reconocida y le valió el Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical.

Sin embargo, también abrió un debate sobre los límites del método actoral y el costo personal de este tipo de transformaciones.

En El mundo de Andy, Jim Carrey.se luce en otro papel tan jugado como provocador.

Cómo es el elenco de El mundo de Andy