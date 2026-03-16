El auge de las series western en los últimos años tiene uno de sus mayores impulsores en Yellowstone, la ficción creada por Taylor Sheridan que expandió su universo con varias producciones ambientadas en el Viejo Oeste. Una de ellas es Hombres de ley: Bass Reeves, una miniserie que se inspira en la vida de uno de los agentes de la ley más legendarios de la historia estadounidense.

Compuesta por 8 episodios, la producción disponible en la plataforma Paramount+ recupera una figura histórica poco conocida fuera de Estados Unidos, pero clave en la construcción del mito del Oeste: Bass Reeves, considerado uno de los primeros marshals afroamericanos al oeste del río Misisipi.

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De qué trata Hombres de ley: Bass Reeves

La trama sigue la vida de Bass Reeves, un hombre que nació esclavo durante el siglo XIX y que, tras obtener su libertad, terminó convirtiéndose en un respetado agente federal en un territorio marcado por la violencia y la falta de ley.

A lo largo de la serie, el protagonista se enfrenta a peligrosos forajidos y a territorios donde la justicia prácticamente no existe. Su tarea consiste en perseguir criminales y mantener el orden en una región dominada por conflictos raciales, tensiones sociales y enfrentamientos armados.

A lo largo de la serie, el protagonista se enfrenta a peligrosos forajidos donde la justicia prácticamente no existe.

La narrativa muestra tanto su vida profesional como personal. Reeves es retratado como un hombre profundamente religioso y comprometido con su familia, pero también como alguien obligado a tomar decisiones difíciles en un contexto brutal.

La serie combina persecuciones a caballo, duelos armados y conflictos morales propios del western clásico, pero a la vez incorpora una mirada histórica sobre el racismo y las desigualdades del período posterior a la Guerra Civil estadounidense.

Un western moderno con mirada histórica

Aunque forma parte del universo creativo impulsado por Taylor Sheridan, Hombres de ley: Bass Reeves no se centra en la familia Dutton ni en la narrativa principal de Yellowstone. En cambio, propone una historia independiente que amplía el universo temático del western televisivo.

El tráiler oficial de Hombres de Ley, en Paramount+.

Apuesta por una recreación detallada del período histórico, con paisajes imponentes, una fotografía cuidada y una trama que combina acción con reflexión sobre la justicia en territorios donde la ley todavía estaba en construcción.

La historia real detrás de Bass Reeves

La serie está basada en una figura histórica real como Bass Reeves, un agente federal que trabajó durante más de tres décadas en el territorio de Oklahoma y Arkansas.

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Durante su carrera capturó más de 3.000 fugitivos, convirtiéndose en una leyenda del Viejo Oeste. Investigaciones históricas hablan de que sirvió como inspiración parcial para el mítico personaje del Lone Ranger.

La serie también toma como referencia los libros del escritor Sidney Thompson, que reconstruyen la vida del sheriff en una trilogía dedicada a su historia.

David Oyelowo se pone en la piel de Bass Reeves, un viejo agente federal.

Cómo es el reparto de Hombres de ley: Bass Reeves

El elenco reúne a actores reconocidos de la televisión y el cine internacional: