Cuando alguien piensa en una gran película en la que Ricardo Darín interpreta a un ladrón, de inmediato viene a la cabeza Nueve Reinas. Sin embargo, claro está, no se trata de la única ficción en la que el gran actor se pone en la piel de un delincuente. En este caso, la referencia es a “El baile de la victoria”, que se encuentra disponible en Disney+.

Este drama chileno-español de 2009 de poco más de dos horas, dirigido por Fernando Trueba y basado en la novela de Antonio Skármeta, está ambientado en la transición a la democracia en Chile.

De qué trata El baile de la victoria

La historia comienza con la amnistía general decretada por el presidente al inicio de la democracia en Chile para presos sin delitos de sangre.

// La joya oculta de Ricardo Darín: dura menos de 2 horas y fue multipremiada

Ángel Santiago, un joven impetuoso y carismático que busca venganza contra el alcaide por los abusos sufridos, convence a Vergara Grey, un famoso y veterano ladrón de bancos que busca recuperar a su familia y llevar una vida honrada, de unirse a su arriesgado plan.

Pero las cosas se complican con la aparición de Victoria Ponce, una joven bailarina talentosa y misteriosa que no habla desde la muerte de sus padres durante la dictadura.

El baile de la victoria está disponible en Disney+.

La película explora el amor, la amistad, la superación del trauma y la búsqueda de esperanza en una sociedad en transición.

Éxito pese a las duras críticas

Como suele pasar en muchos casos, las apreciaciones de los críticos no van en la misma línea que la opinión del público que se sienta a verla.

Por un lado, en cuanto a la dirección y guion, los especialistas señalaron una narración confusa, escenas incoherentes y un tono fallido.

La adaptación de la novela de Antonio Skármeta fue percibida como una mezcla de géneros ineficiente (thriller, romance), con un final previsible.

// Dolores Fonzi y Pilar Gamboa brillan en una de las películas más emotivas del año

Como contrapartida, Darín fue elogiado por su desempeño, descrito como “perfecto” o “soberbio”. También se reconoció el trabajo de la bailarina Miranda Bodenhöfer.

También los aspectos técnicos, ya que se valoró la fotografía de la cordillera y el mar, pero se criticó la falta de ritmo.

Seleccionada para los Premios Óscar

El baile de la victoria fue seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la 82ª edición de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

Sin embargo, la película no logró quedar entre las finalistas y quedó fuera de las nominaciones finales.

Darín interpreta a un delincuente que busca venganza en Chile.

Cómo es el reparto de El baile de la victoria