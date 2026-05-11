La Vela Puerca continúa celebrando sus 30 años de trayectoria con una intensa agenda internacional que en 2026 tendrá una nueva parada clave: Europa.

Luego de su reciente paso por Colombia y Chile, donde volvieron a demostrar el fuerte vínculo que mantienen con su público latinoamericano, la banda se prepara para desembarcar en España con una serie de conciertos muy esperados.

La gira europea de La Vela Puerca incluirá presentaciones en Málaga, Barcelona, Madrid y Mallorca, en el marco de los festejos por sus tres décadas de historia dentro del rock rioplatense.

Fechas de la gira europea 2026 de La Vela Puerca

Estos son los próximos shows confirmados de La Vela Puerca en España: