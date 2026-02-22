Se sabe que la sola presencia de Ricardo Darín resulta un imán para el espectador. Pero si además está respaldado por una historia que llega al corazón, grandes actuaciones y además la ternura de un perro, el cóctel puede ser perfecto.

Así resulta con Truman, la joya del cine argentino y español que es un éxito en Prime Video, y que pese a que fue estrenada allá por 2015 no pierde vigencia.

El filme de 108 minutos retrata el reencuentro de dos viejos amigos en un momento crucial de sus vidas. Lo que prometen ser unos días tranquilos, se convierten en una despedida llena de humor, sensibilidad y momentos inolvidables.

De qué trata Truman

La trama de la película se centra en Julián, un actor argentino residente en Madrid que enfrenta una enfermedad terminal. Y frente al inminente final, decide suspender su tratamiento de quimioterapia. Pero lo que más le preocupa no es su propia muerte, sino el destino de Truman, su perro de raza Bullmastiff.

Darín junto a Truman, su perro de raza Bullmastiff.

Tomás, su mejor amigo desde la infancia y radicado en Canadá, llega de sorpresa para acompañarlo. Durante cuatro días juntos, recorren recuerdos, ciudades, personas y silencios. Entre los dos se reconstruye una amistad sin fisuras, forjada en la complicidad y el cariño.

Así visitan lugares importantes, enfrentan decisiones difíciles y reviven vínculos afectivos. Julián busca despedirse de su hijo, que vive en Ámsterdam, aunque no todos los encuentros se concretan. También ve a su prima Paula, quien ha sido un sostén emocional constante.

El tráiler oficial de Truman, con Ricardo Darín y Javier Cámara (Buena Vista Internacional).

La película invita a una profunda reflexión sobre cómo nos enfrentamos a la muerte, pero sobre todo, cómo queremos vivir los últimos días.

El mensaje que deja el papel del perro Truman

El personaje de Truman, un perro leal, representa mucho más que una simple mascota de compañía en el contexto de la historia.

Su presencia es constante, como un testigo silencioso de lo que ocurre, que siempre está presente y acompaña los momentos más duros.

Javier Cámara actúa de Tomás, y acompaña en su lucha a Darín.

Además, la búsqueda de un nuevo hogar para el perro es el hilo conductor de la historia, y al mismo tiempo el reflejo del miedo de Julián a dejar asuntos sin resolver.

Una película multipremiada

Truman ganó 5 Premios Goya: Mejor actor protagonista (Ricardo Darín), Mejor actor de reparto (Javier Cámara), Mejor guion original (Cesc Gay, Tomàs Aragay), Mejor dirección (Cesc Gay), Y Mejor película (Trumanfilm, A.I.E., Marta Esteban; Bdcine, S.R.L., Diego Dubcovsky; y Imposible Films, Marta Esteban).

Además, 6 Premios Gaudí, que coincidió en algunos rubros, casos con actor principal, secundario, dirección, guion original, actriz secundaria, y película.

Y también el Fotograma de Plata a la mejor película española.

