Netflix tiene joyas dentro de su catálogo y una de ellas es 27 noches, película argentina que combina drama judicial, conflicto familiar y una historia real que generó fuerte impacto en su momento.

Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, la película se apoya en una narración sobria y directa para reconstruir un caso que abrió un debate profundo sobre la salud mental, la autonomía personal y los límites del poder familiar.

// La comedia oculta de Rodrigo de la Serna: está en Netflix y es un increíble delirio

El film está basado en la novela homónima de Natalia Zito, publicada en 2022, y retoma un episodio ocurrido en Buenos Aires en 2005. Acompañan a Hendler en elenco Carla Peterson, Julieta Zylberberg, Humberto Tortonese y Paula Grinszpan, quienes interpretan a los familiares y amigos que la rodean en su proceso de transformación.

De qué trata 27 noches

El largometraje de Netflix se centra en una mujer mayor (Marilú Marini) que es internada en un neuropsiquiátrico contra su voluntad, luego de que sus hijas, Miriam (Carla Peterson) y Olga (Paula Grinszpau) impulsaran un diagnóstico que la declaraba incapaz de manejar su vida y su patrimonio.

Foto: Netflix

El juez a cargo del caso busca cerrar la situación con rapidez, pero debe convocar a un perito para que elabore un informe. Así entra en escena Leandro Casares (Daniel Hendler), quien comienza a involucrarse de manera directa en el expediente y en la situación de la mujer internada.

El caso real que inspiró la película

La historia está basada en el caso de Natalia Kohen, una artista plástica y escritora nacida en 1919, reconocida por su rol como mecenas y promotora cultural en Buenos Aires. A lo largo de su vida, Kohen apoyó a numerosos artistas y proyectos, y mantenía una intensa actividad intelectual.

En 2005, cuando tenía la intención de aportar fondos para la creación de un centro cultural junto al arquitecto Clorindo Testa, sus hijas promovieron su internación en un neuropsiquiátrico. El argumento fue un presunto cuadro de demencia frontotemporal, diagnóstico que luego se demostraría incorrecto.

Daniel Hendler trabaja en una escena de '27 noches'.

Tras casi un mes internada, se comprobó que Kohen estaba en pleno uso de sus facultades y pudo recuperar su libertad. Su caso tomó estado público y generó una fuerte reacción de amigos, intelectuales y referentes de la cultura, entre ellos Juan José Sebreli, quienes denunciaron la situación y exigieron cambios en el sistema.

Un debate que trascendió la historia personal

La visibilidad que alcanzó el caso puso en discusión la facilidad con la que una persona podía ser internada sin consentimiento y las consecuencias de esos procedimientos.

// Joaquín Furriel y Pablo Echarri la rompen en este éxito imperdible de Netflix: últimos días para verlo

Años después, ese debate derivó en la sanción y reglamentación de una nueva Ley de Salud Mental, que estableció mayores garantías y derechos para las personas en situaciones similares. Kohen falleció en 2022, a los 103 años, y en 2009 había sido reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Trailer de 27 noches, película de Netflix dirigida y protagonizada por Daniel Hendler.

Reparto de 27 noches