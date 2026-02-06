En el catálogo de Netflix, El cuaderno de Tomy se consolidó como una de las películas argentinas más vistas y comentadas. Con una duración de apenas 84 minutos, el film protagonizado por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe propone un drama sensible profundamente humano que logra conmover sin excesos ni golpes bajos.

Además, se trata de una película inspirada en una historia real, factor que siempre logra despertar aún más el interés del espectador, especialmente cuando se trata de este tipo de relatos, que a pesar de su intensidad dramática nunca pierden la sensibilidad.

Desde su llegada a la plataforma, la película encontró un fuerte respaldo del público y se convirtió en uno de los títulos argentinos más recomendados. Parte de ese impacto tiene que ver con su tono honesto y con la notable interpretación de Valeria Bertuccelli.

Dirigida por Carlos Sorín (Historias Mínimas), la película apuesta por una puesta en escena austera y una narración concentrada, que refuerza el clima intimista y pone el foco en los personajes antes que en los artificios narrativos.

De qué se trata El cuaderno de Tomy

La película sigue a Marie, una mujer que se encuentra internada en una clínica luego de que el cáncer que padece avanzara sin posibilidad de tratamiento. Desde esa habitación, y acompañada por su entorno más cercano, decide escribirle a su hijo Tomy un cuaderno que funcionará como legado para el futuro.

Valeria Bertuccelli protagoniza esta emotiva película basada en una historia real.

En esas páginas no hay lecciones solemnes ni frases hechas, sino recuerdos, recomendaciones prácticas y pequeños gestos de amor cotidiano. El cuaderno se convierte en una forma de permanecer, de estar presente incluso cuando ya no pueda hacerlo físicamente.

A su alrededor orbitan su marido (Lamothe), sus amigas (Malena Pichot, Ana Katz y Pola Barrientos), el médico (Mauricio Dayub) y, sobre todo, su hijo (Julián Sorín), que transita la situación con la naturalidad propia de la infancia. La película observa esos vínculos con sensibilidad y sin subrayados, dejando que las emociones aparezcan de manera orgánica.

Este emotivo relato de Netflix se inspira en una historia real y acompaña el proceso de aceptación, despedida y amor desde una mirada directa, que evita eufemismos y elige nombrar las cosas por su nombre.

Un drama íntimo basado en hechos reales

El cuaderno de Tomy está basada en la historia de María Vázquez, quien atravesó un cáncer de ovarios y decidió escribirle a su hijo un cuaderno mientras permanecía internada. Ese texto, publicado tras su fallecimiento, tuvo una fuerte repercusión y se convirtió en un fenómeno editorial.

La película retoma ese material desde una mirada cinematográfica, concentrándose casi por completo en la habitación de la clínica. Esa elección refuerza la sensación de intimidad y cercanía, y convierte al espacio en un escenario cargado de vida, conversaciones y silencios.

El film de Carlos Sorín también aborda decisiones difíciles vinculadas al final de la vida, sin convertirlas en eje discursivo ni en elemento provocador. Todo aparece integrado al recorrido emocional de la protagonista y de quienes la acompañan.

Reparto completo de El cuaderno de Tomy