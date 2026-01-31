Una producción con dos figuras de Marvel que tiene Netflix en su catálogo se convirtió en un verdadero fenómeno global, por el impacto alcanzado en varios países, donde alcanzó el número 1 de los rankings..

Se trata de Él y ella, una miniserie de 6 capítulos estrenada el 8 de enero que se convirtió en número 1 de Netflix en decenas de países y que pone al frente a Tessa Thompson y Jon Bernthal, dos nombres ligados a Marvel que acá se lucen en clave de thriller.

De qué trata Él y ella, en Netflix

La trama sigue a Anna, una mujer que vive recluida en Atlanta y que se desconectó de todo: amigos, rutina y hasta su trabajo como presentadora de noticias.

El disparador llega cuando se entera de un asesinato en el pueblo donde creció. Ese regreso, que parece una visita incómoda, se transforma en obsesión: Anna quiere respuestas y empieza a investigar por su cuenta.

Tessa Thompson es reconocida por su participación en el Universo de Marvel.

El problema es que no está sola en esa búsqueda. El policía a cargo del caso no la recibe con los brazos abiertos: la mira con desconfianza, le marca la cancha y, de a poco, la convierte en el foco de su propia investigación. La serie juega con esa tensión: ¿Quién dice la verdad?, ¿quién manipula?, ¿qué se esconde detrás de las versiones?

Dos actuaciones que empujan la tensión

Más allá del “quién lo hizo”, la miniserie se apoya en el duelo actoral. Thompson sostiene la historia con una protagonista marcada por el aislamiento y la culpa, mientras Bernthal explota su especialidad: intensidad contenida, mirada pesada y un personaje que nunca termina de mostrar todas sus cartas.

El tráiler oficial de His & Hers, en Netflix.

Detrás hay otro dato para sumar: está basada en una novela de la británica Alice Feeney y tuvo a Jessica Chastain involucrada desde temprano como productora ejecutiva.

El resultado es un thriller directo, pensado para maratonear, que combina misterio, choques de poder y giros que te obligan a revisar lo que acabás de ver.

La serie ronda el 75% de reseñas positivas en páginas de críticas y mantiene una nota del público que la deja bien parada.

No es de superhéroes ni busca parecerse a Marvel: usa a sus dos estrellas para contar un caso oscuro, de esos que te hacen dudar de todos. Si buscás una historia cerrada, con ritmo y sin vueltas, esta es de las que se terminan “sin querer” en un fin de semana.

El reparto de Él y ella