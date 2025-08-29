Disney+ sumará a su catálogo una de las películas de Marvel más destacadas de los últimos tiempos: Thunderbolts*.

Se trata de la película que cierra la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y reúne a un grupo poco convencional de antihéroes en una misión desesperada.

¿De qué trata Thunderbolts*?

Reclutados por la enigmática Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), los protagonistas —Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) y U.S. Agent (Wyatt Russell)— caen en una trampa mortal que los fuerza a enfrentar sus pasados oscuros mientras buscan redención.

¿Quiénes actúan?

El reparto es una alineación reconstruida de personajes conocidos del UCM, complementado por nuevas presencias clave.

Encabeza Florence Pugh como Yelena Belova, junto a Sebastian Stan, David Harbour, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell y Olga Kurylenko. Se suman Julia Louis-Dreyfus como la antagonista manipuladora, y Lewis Pullman debuta como Bob Reynolds, alias Sentry, una figura poderosa y emocionalmente compleja cuya presencia añade gravedad a la trama.

Reclutados por la enigmática Valentina Allegra de Fontaine, los protagonistas caen en una trampa mortal.

Un cierre emocional para la Fase 5 y su llegada a Disney+

Tras su estreno cinematográfico el 2 de mayo de 2025, Thunderbolts* recibió críticas mayoritariamente positivas, con un 88% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 93% del público. Aunque su desempeño en taquilla fue discreto —recaudó US$ 382 millones con un presupuesto significativo—, la película logra conectar por su tono humano y su mirada autocrítica del género superheroico.

El tráiler oficial de la película Thunderbolts, de Marvel Studios.

Ahora, la película estará disponible en Disney+ desde el 27 de agosto de 2025, brindando una segunda oportunidad para redescubrir esta propuesta centrada en personajes rotos que buscan rehacerse desde lo emocional.

¿Por qué es una de las mejores del UCM?

¡Ojo: a partir de acá hay spoilers!

Más allá del ensamblaje de personajes, lo que distingue a Thunderbolts* es la mirada introspectiva que ofrece. Jóvenes perforados por sus errores, rescatados por una misión que podría ser su salvación o autodestrucción.

Se trata de una propuesta emocional que revitaliza al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)..

El enfoque emocional recorre el film con una honestidad poco vista en Marvel. Críticos destacan su ruptura con la fórmula tradicional de efectos y humor para apostar por profundidad y humanidad.

Con una narrativa centrada en la redención, un grupo de antihéroes imperfectos y una propuesta más sentida que espectacular, Thunderbolts* se posiciona como un punto de inflexión en el UCM.

Su llegada a Disney+ es la oportunidad perfecta para verla —o revisitarla— desde una perspectiva que combina adrenalina, corazón y la promesa de un nuevo comienzo.

¿Qué películas conviene ver antes que Thunderbolts*?

Antes de ver Thunderbolts* conviene repasar las historias previas de sus protagonistas dentro del UCM.

Yelena Belova se presenta en Black Widow (2021) y se consolida en Hawkeye, donde enfrenta la pérdida de Natasha.

Bucky Barnes tiene un recorrido mucho más extenso: desde Captain America: The First Avenger hasta The Falcon and the Winter Soldier, su arco explora la transición de soldado manipulado a héroe en busca de redención.

Red Guardian y Taskmaster también debutan en Black Widow, mientras que Ghost, con su dolorosa condición de intangibilidad, aparece en Ant-Man and the Wasp.