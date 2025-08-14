Rami Malek, el actor que ganó el Oscar por haber interpretado a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, protagoniza una película de 2025 llegada en las últimas semanas a las filas de Disney+ que ya está dando que hablar.

Se trata de The Amateur (El Amateur: Operación Venganza), el thriller de espionaje que supo liderar el ranking de lo más visto en Disney+.

¿De qué trata The Amateur?

En esta historia, Malek encarna a Charlie Heller, un criptógrafo excepcionalmente brillante pero introvertido que trabaja en los sótanos de la sede de Langley. Su vida da un vuelco cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.

Ante la inacción de sus superiores, decide chantajear a la CIA para recibir entrenamiento y embarcarse en su propia misión de venganza, convirtiendo su intelecto en su arma principal.

The Amateur se puede ver por Disney+.

Un elenco sólido

The Amateur ofrece un elenco sólido que complementa a la perfección la intensa actuación de Malek. Lo acompañan figuras como Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Laurence Fishburne, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson y Jon Bernthal, entre otros, que enriquecen con profundidad cada giro de la trama.

La historia trasciende el clásico suspenso de acción gracias a su narración más cerebral: Charlie no es un héroe físico, sino alguien impulsado por su inteligencia, su dolor y su obsesión por la justicia, enmarcado en un entorno de espionaje moderno cargado de violencia, hipervigilancia y corrupción.

Crítica y audiencia: un thriller bien recibido

Aunque el estreno no fue un fenómeno de taquilla, The Amateur tuvo una muy buena repercusión entre el público, con un sólido 88% de aprobación en la audiencia de Rotten Tomatoes, mientras que los críticos fueron más cautos en sus comentarios.

La película, de ritmo ágil y enfoque clásico —con justa dosis de acción y conspiración— es descrita como una versión moderna de los thrillers de espionaje de Hollywood, pero con un protagonista emocional e inesperado.

¿Quién es Rami Malek?

Rami Malek es un actor estadounidense de origen egipcio, nacido el 12 de mayo de 1981 en Los Ángeles. Ganó fama internacional por su interpretación de Elliot Alderson en la serie Mr. Robot (2015-2019), que le valió un Emmy al Mejor Actor.

Su consagración definitiva llegó con Bohemian Rhapsody (2018), donde interpretó a Freddie Mercury, el carismático líder de Queen. Por este papel recibió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Esa película, al igual que The Amateur, también está disponible en Disney+.

Más allá de estos éxitos, Malek participó en películas como Papillon (2017), No Time to Die (2021), donde encarnó al villano Lyutsifer Safin en la saga de James Bond, y Amsterdam (2022).

Su próximo gran protagónico será en Nuremberg, una película que pasará por el próximo festival de Toronto y que llegará a los cines de Estados Unidos en noviembre de 2025. Interpretará al psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra.