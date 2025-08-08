Los días de invierno invitan a quedarse en casa y sin dudas un gran plan es disfrutar frente a la pantalla de algunas de las producciones originales que ofrece Netflix.

Una de ellas es Indomable, una serie del género thriller que poco tardó en convertirse en una de las elegidas por el público para posicionarse bien arriba entre las preferencias en Argentina. Y que cuenta con Eric Bana como protagonista.

De qué trata la serie Indomable

La trama de Indomable comienza con el hallazgo del cuerpo de una joven al pie del acantilado El Capitán. Lo de entrada parece un trágico accidente, pronto se convierte en el disparador de una compleja red de secretos, desapariciones y vínculos familiares ocultos.

Kyle Turner (interpretado por Bana) es un agente especial del Servicio de Parques Nacionales, muy encerrado en sí mismo, acostumbrado a no seguir órdenes y hacer las cosas a su manera. De pocas palabras y menos humor. Pero hay motivos: la pérdida de su hijo Caleb. Y justamente se ve obligado a revivir su propio trauma mientras busca esclarecer el caso de Lucy Cook, una adolescente desaparecida en 2012.

Eric Bana protagoniza este thriller de 6 capítulos.

Pero obstinado en dar con la verdad, Turner descubre que el sospechoso conoce el parque tan bien como él. Cada pista que encuentra y cada paso hacen que resulte una historia difícil de abandonar a los largo de sus 6 capítulos de unos 50 minutos cada uno.

Quiénes actúan en Indomable

El proyecto fue creado por Mark L. Smith y Elle Smith. Y además del protagónico de Eric Bana, cuenta con las actuaciones de figuras destacadas y otras que sorprenden:

Sam Neill como Paul Souter. Es el guardabosques jefe de Yosemite. Pasó la mayor parte de su vida gestionando el parque y lo conoce como la palma de su mano. Es el guardabosques jefe de Yosemite. Pasó la mayor parte de su vida gestionando el parque y lo conoce como la palma de su mano.

Wilson Bethel como Shane Maguire . Un ex Ranger del Ejército reconvertido en agente de protección de la naturaleza solitario.

Lily Santiago como Naya Vasquez. Una joven guardabosques recién llegada de Los Ángeles que se une a Kyle para intentar descubrir la verdad detrás del crimen.

Rosemarie DeWitt como Jill Bodwin. Se pone en la piel de la expareja de Kyle, una antigua profesora y consejera del parque, quien siguió adelante con una nueva vida, pero de algún modo sigue ligada a Turner.

Ezra Franky como Lucy Cook , la presunta víctima de asesinato conocida inicialmente como Jane Doe.

Joe Holt como Lawrence Hamilton , el superintendente del parque.

Raoul Max Trujillo como Jay Stewart, un amigo de Turner que aporta información sobre los símbolos y el patrimonio locales.

Eric Bana interpreta a un guardaparque que junto a su compañera debe resolver un misterio.

Dónde fue el rodaje de Indomable

En la trama el lugar juega un papel muy importante. Y si bien hace referencia al Parque Nacional Yosemite, en California, se filmó fuera de los Estados Unidos.

La mayor parte de las escenas se grabaron en Whistler, una ciudad montañosa al norte de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica. Una región caracterizada por sus lagos glaciares, bosques interminables y la cordillera que la rodea.

Eso sí, como recurso visual decidieron incluir algunas tomas aéreas del Yosemite, aunque toda la acción transcurre, como fue revelado, a varios kilómetros de allí.