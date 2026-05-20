La Casa del Dragón ya tiene fecha confirmada para el estreno de su tercera temporada. HBO Max anunció que los nuevos episodios debutarán el próximo 21 de junio a la 1 de la madrugada, continuando la historia de la dinastía Targaryen en el universo creado por George R. R. Martin. La nueva entrega contará con ocho capítulos que se estrenarán semanalmente hasta el gran final previsto para el 9 de agosto.

Basada en el libro Fuego y Sangre, la serie se sitúa aproximadamente 200 años antes de los sucesos de Juego de Tronos y explora el ascenso, la gloria y la caída de la Casa Targaryen. Tras el impactante cierre de la segunda temporada, los nuevos episodios prometen profundizar todavía más en la sangrienta guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, donde las disputas familiares amenazan con destruir por completo a la poderosa familia.

El elenco principal volverá a estar encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, acompañados por Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, entre otros nombres que ya forman parte del extenso universo de Westeros. La producción también contará con nuevos conflictos políticos, alianzas inesperadas y, por supuesto, más presencia de los imponentes dragones que se convirtieron en la marca distintiva de la serie.

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La dirección de esta tercera temporada estará a cargo de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere, mientras que el equipo creativo seguirá liderado por Ryan Condal como showrunner y productor ejecutivo. George R. R. Martin también continuará involucrado como cocreador y productor ejecutivo, acompañado por Sara Hess, Melissa Bernstein, Vince Gerardis y otros históricos colaboradores de la franquicia.

Desde su estreno, La Casa del Dragón logró consolidarse como uno de los mayores éxitos televisivos de HBO tras el fenómeno global que representó Juego de Tronos. La serie no solo recuperó el interés masivo por Westeros, sino que además expandió el universo fantástico creado por Martin con nuevas intrigas políticas, enfrentamientos bélicos y personajes marcados por la ambición y la traición.

La Casa del Dragón (Foto: gentileza HBO Max)

Mientras los fanáticos esperan el regreso de la serie principal, HBO también continúa ampliando la franquicia. Actualmente ya se encuentran disponibles en HBO Max las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón, todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, cuya segunda temporada se encuentra en plena producción. Todo indica que el universo de Westeros seguirá creciendo durante los próximos años.

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