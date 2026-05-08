Con un ritmo sostenido y una trama cargada de tensión política, Cien años de perdón se consolidó como uno de los thrillers españoles más destacados de la última década, ideal para quienes buscan algo más allá del simple robo para adentrarse en los mecanismos del poder.

Dirigida por Daniel Calparsoro y con guion de Jorge Guerricaechevarría -habitual colaborador de Álex de la Iglesia-, la película está protagonizada por Rodrigo de la Serna, Luis Tosar y Joaquín Furriel, quienes encabezan un elenco internacional.

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Estrenada en 2016 y con una duración de 97 minutos, la historia ahora disponible en Apple TV combina acción, intriga y crítica social en torno a un robo que rápidamente escala hacia un conflicto mucho mayor.

De qué trata Cien años de perdón

La historia comienza con un golpe aparentemente perfecto: seis hombres armados irrumpen en la sede central de un banco en Valencia en una mañana lluviosa. El plan es claro: vaciar las cajas de seguridad y escapar a través de un túnel conectado con una estación de metro abandonada.

El tráiler de la película Cien Años de Perdón, con Rodrigo de la Serna y Joaquín Furriel.

Sin embargo, lo que parecía un atraco limpio y rápido pronto se complica. La directora de la sucursal revela la existencia de un contenido sensible dentro de una de las cajas, lo que desata tensiones tanto dentro del grupo de ladrones como en las altas esferas del poder político.

Luciano Cáceres, otra de las figuras argentinas que actúa en Cien años de perdón.

A partir de ese momento, la trama se expande más allá del robo. La policía rodea el banco, los negociadores intentan evitar una tragedia y el gobierno comienza a intervenir, preocupado por las implicancias de lo que podría salir a la luz.

El foco deja de estar únicamente en el dinero y pasa a centrarse en secretos capaces de comprometer a figuras clave.

Más que un thriller de atracos

Si bien la película parte de una premisa clásica del cine de robos, su desarrollo introduce elementos políticos que le dan una dimensión diferente. La historia pone en juego temas como la corrupción, el poder y las conexiones entre el sistema financiero y el Estado.

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Uno de los aspectos más destacados es el enfrentamiento entre los dos líderes de la banda, conocidos como “El Uruguayo” y “El Gallego”, cuyas diferencias de carácter generan una tensión constante. A esto se suma la presión externa: negociadores, fuerzas de seguridad y funcionarios que intentan controlar una situación que se vuelve cada vez más impredecible.

Dirección y estilo narrativo

Daniel Calparsoro, conocido por su trabajo en cine de acción y series televisivas, imprime un ritmo ágil y una puesta en escena intensa.

La película se apoya en un montaje dinámico y en el uso constante de espacios cerrados para potenciar la sensación de encierro y urgencia.

El guion de Guerricaechevarría refuerza esta estructura con giros narrativos que van complejizando la trama. A medida que avanza la historia, el espectador descubre que el verdadero objetivo del atraco no es tan evidente como parecía al inicio.

Cien años de perdón tiene una duración de 97 minutos y se puede ver en Apple TV .

Cómo es el reparto de Cien años de perdón