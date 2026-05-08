La fuerte carga nostálgica es innegable, El regreso de una de las familias más caóticas de la televisión, Malcolm: de mal en peor marca el esperado revival de la icónica sitcom Malcolm in the Middle. La nueva miniserie retoma la historia casi dos décadas después de su final y vuelve a reunir a gran parte del elenco original.

Protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, la producción apuesta por recuperar el humor irreverente que convirtió a la serie en un fenómeno generacional.

// Llegó a Disney+ la esperada adaptación de un justiciero solitario de hace 80 años que sigue siendo furor

Se trata de una miniserie de 4 episodios de unos 30 minutos cada uno, que ya se encuentra disponible en Disney+ tanto para los fanáticos de la sitcom como para aquellos que durante años escucharon sobre ella.

De qué trata Malcolm: de mal en peor

La historia retoma la vida de Malcolm años después de los eventos originales. Ahora adulto, intenta mantener cierta estabilidad lejos de su familia, con una vida propia que incluye pareja e hija. Pero esa tranquilidad se ve interrumpida cuando sus padres, Hal y Lois, lo obligan a regresar para celebrar su aniversario de casados.

Frankie Muniz vuelve a ponerse en la piel de Malcolm tras dos décadas.

Ese reencuentro funciona como el punto de partida para una nueva seguidilla de situaciones caóticas, donde los viejos conflictos familiares resurgen con la misma intensidad de siempre.

La dinámica disfuncional que caracterizó a la serie original vuelve a estar en el centro, pero con una nueva capa: los personajes crecieron, aunque no necesariamente cambiaron.

El tráiler oficial del regreso de Malcolm in the Middle (Hulu)

La miniserie juega con ese contraste entre madurez y repetición de patrones, mostrando cómo Malcolm intenta no convertirse en sus padres mientras, inevitablemente, empieza a parecerse cada vez más a ellos.

La vuelta de una serie generacional

El revival no busca reinventar la fórmula, sino recuperar el espíritu que hizo de Malcolm in the Middle una serie única. La comedia, que originalmente se emitió entre 2000 y 2006, fue pionera en su estilo sin risas grabadas y con una narrativa más dinámica y directa.

En esta nueva etapa, la historia se adapta al paso del tiempo: Malcolm ahora es padre y debe lidiar con responsabilidades que antes criticaba. Esa evolución permite que la serie conecte tanto con quienes crecieron viéndola como con nuevas audiencias.

// Al estilo Grey’s Anatomy: el drama médico que ya revoluciona Netflix

Uno de los puntos más comentados es el regreso del elenco original, que mantiene intacta la química. Sin embargo, también hay cambios: el personaje de Dewey fue recasteado, ya que el actor original se retiró de la actuación, lo que generó debate entre los fanáticos.

Curiosidades y críticas

Originalmente concebido como una película de dos horas, el proyecto terminó transformándose en una miniserie de cuatro episodios.

Malcolm fue un éxito rotundo y ahora está disponible en Disney+.

El rodaje se realizó en 2025 y estuvo marcado por el entusiasmo del elenco, que volvió a interpretar a sus personajes después de casi 20 años. Y el director Ken Kwapis -quien ya había trabajado en la serie original- regresó para encargarse de todos los episodios.

La miniserie fue bien recibida por la crítica, que destacó su capacidad para mantener el tono original sin caer únicamente en la nostalgia.

Cómo es el reparto de Malcolm: de mal en peor