La ambiciosa adaptación de La casa de los espíritus llegó al streaming como una de las grandes apuestas internacionales de Amazon Prime Video. Se trata de una serie basada en el célebre best seller de Isabel Allende, que ya había tenido una recordada versión cinematográfica en los años 90, y que ahora regresa en formato episódico con un elenco internacional de primer nivel.

La producción cuenta con una primera temporada de ocho episodios, de unos 50 minutos cada uno, y busca expandir el universo narrativo de la novela, profundizando en sus personajes y en el contexto histórico y político de América Latina.

De qué trata La casa de los espíritus

La historia sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, combinando drama, romance y elementos de realismo mágico.

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En el centro del relato se encuentra Esteban Trueba, un hombre marcado por su ambición y su carácter autoritario, cuya vida se entrelaza con la de Clara, una mujer con habilidades sobrenaturales.

A través de sus descendientes, la serie recorre décadas de transformaciones sociales y políticas, mostrando cómo los conflictos personales se vinculan con los cambios históricos de un país latinoamericano.

Una de las escenas de la ya vieja versión de La casa de los espíritus.

El relato aborda temas como el poder, la memoria, la violencia y el amor, construyendo una narrativa compleja que mezcla lo íntimo con lo colectivo.

El tono combina momentos de gran intensidad dramática con pasajes atravesados por lo fantástico, uno de los sellos distintivos de la obra original. De este modo, la serie busca capturar la esencia del libro y trasladarla a un lenguaje audiovisual contemporáneo.

Clásico literario y versión cinematográfica

Publicada en 1982, La casa de los espíritus es una de las novelas más influyentes de la literatura en español. Su éxito la convirtió en un fenómeno editorial global y en una obra clave del llamado realismo mágico latinoamericano.

La nueva serie retoma ese legado con una producción de gran escala, apostando por una recreación detallada de época y una narrativa más extensa que la película estrenada en 1993.

Aquella versión cinematográfica, dirigida por Bille August, se convirtió en una referencia obligada para los lectores de la novela. Y contó con figuras como Meryl Streep y Antonio Banderas, además de Jeremy Irons, Winona Ryder y Glenn Close, quienes desfilan por la pantalla con una mezcla de acentos y nacionalidades para interpretar a unos personajes de un país latinoamericano ficticio (y atravesado por profundas tensiones sociales y políticas), que ya anticipa que vas a ver una película imperfecta. Aunque fascinante.

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En poco más de dos horas, la película intentó abarcarlo todo: la saga familiar, la crítica política, el paso del tiempo, lo sobrenatural… y, claro, no siempre llega a todo.

La casa de los espíritus es una de las novelas más influyentes de la literatura en español.

Nuevas expectativas

Ahora, en un nuevo formato, la historia tiene más espacio para desarrollar sus múltiples líneas narrativas y profundizar en los vínculos familiares, uno de los ejes centrales del relato.

La serie está producida con la intención de atraer tanto a los fanáticos del libro como a nuevas audiencias. También, por supuesto, no faltarán aquellos que hagan una comparación entre “aquella” y “esta”.

Cómo es el reparto de La casa de los espíritus