El rostro del actor Luis Zahera sin dudas ya se volvió uno de los preferidos por el público, no solo en su España natal. De esos que cuando el algoritmo de alguna plataforma tipo Netflix despliega su oferta, dan ganas de detenerse y probar suerte.

De origen gallego, creció en un entorno alejado de los circuitos tradicionales de la interpretación, y antes de dedicarse plenamente a la actuación trabajó en oficios diversos.

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Su formación artística no siguió un camino académico convencional, sino que se fue forjando a través de la experiencia y el contacto directo con el teatro y el audiovisual, lo que le dio un estilo muy personal, marcado por la naturalidad y una fuerte presencia en pantalla hoy a los 59 años.

Zahera construyó una sólida carrera como actor de reparto, con personajes intensos, muchas veces vinculados al mundo criminal o marginal. Su popularidad creció con series como Sin tetas no hay paraíso y se consolidó en el cine con trabajos bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen.

En 2023 ganó el Premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en As bestas, reconocimiento que confirmó su prestigio como uno de los intérpretes más sólidos y singulares de su generación.

5 series y películas con Luis Zahera

Ahora bien, para aquellos disfrutaron últimamente de producciones con Zahera como Animal, o más recientemente su incorporación a Clanes, a continuación enumeramos algunas de los imperdibles del streaming con el actor.

Zahera interpreta a Xan Anta, un vecino gallego hosco en As bestas.

As bestas

En este intenso thriller rural dirigido por Rodrigo Sorogoyen, Zahera interpreta a Xan Anta, un vecino gallego hosco y amenazante que entra en conflicto con una pareja francesa instalada en el campo. Su personaje es explosivo, cargado de resentimiento y fundamental para la tensión de la historia. Comparte elenco con Denis Ménochet y Marina Foïs. La película pasó por cines y plataformas, y en Argentina suele encontrarse en Amazon Prime Video.

El reino

Otro trabajo con Sorogoyen, donde Zahera tiene un papel secundario dentro de una trama sobre corrupción política. Interpreta a uno de los implicados en la red que rodea al protagonista, encarnado por Antonio de la Torre. También actúa Bárbara Lennie. Es un rol más contenido, pero eficaz dentro del engranaje del film. Disponible en Argentina en plataformas como Apple TV.

Celda 211

En este clásico del cine español, Zahera interpreta a “Releches”, uno de los presos durante un violento motín carcelario. Aunque no es protagonista, su presencia suma realismo al entorno. Comparte elenco con Luis Tosar, Alberto Ammann y Marta Etura. La película puede verse en Netflix.

Entrevías

Aquí Zahera brilla como Ezequiel, un policía corrupto, manipulador y ambiguo, uno de sus personajes más populares. Su actuación mezcla cinismo y carisma. Comparte pantalla con José Coronado y Nona Sobo. La serie está disponible en Netflix y cuenta con cuatro temporadas.

Entre vías, uno de los grandes éxitos de Netflix, con José Coronado y Luis Zahera.

Mientras dure la guerra

Dirigida por Alejandro Amenábar, esta película histórica muestra a Zahera en un rol secundario dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Comparte elenco con Karra Elejalde y Eduard Fernández. Se puede encontrar en Argentina en plataformas de alquiler digital como Google TV.