Lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires y priorizando una etapa más serena, Oscar Martínez y Marina Borensztein decidieron instalarse definitivamente en Marbella, uno de los destinos más elegidos del sur de España por quienes buscan calidad de vida, clima agradable y contacto permanente con el mar.

Desde allí, la escritora comparte con frecuencia en redes sociales distintas postales de su día a día, que incluyen reflexiones personales, hábitos saludables y, también, detalles íntimos del hogar que comparten.

A través de esas publicaciones, se puede conocer cómo es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein. Se trata de una vivienda que combina modernidad y funcionalidad, con una estética sobria que evita los excesos y apuesta por ambientes luminosos, ordenados y pensados para disfrutar la vida cotidiana.

Así es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein: queda en Marbella, es vanguardista y cálida | Créditos: Instagram @marinaborensztein

ASÍ ES LA CASA DE OSCAR MARTÍNEZ Y SU PAREJA

Uno de los espacios más visibles en las imágenes que comparte Borensztein es el living principal. Allí predomina una decoración cálida y relajada, marcada por sillones en tonos claros que amplifican la sensación de amplitud.

El sector incluye un televisor y mobiliario de líneas simples, elegido para mantener el equilibrio visual y favorecer una atmósfera tranquila. La distribución abierta permite que el living se integre naturalmente con otros sectores de la casa, generando continuidad entre los espacios y potenciando la entrada de luz natural durante gran parte del día.

Las plantas también ocupan un lugar central dentro de la decoración. Distribuidas en distintos rincones, aportan frescura visual y conectan el interior con el entorno mediterráneo que rodea la vivienda. Este recurso refuerza la sensación de naturaleza y bienestar que atraviesa toda la casa.