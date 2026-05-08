La serie Perfil falso se consolidó como uno de los grandes éxitos latinoamericanos de Netflix, y su tercera temporada estrenada el último mes marca el cierre definitivo de una historia atravesada por el deseo sexual, el engaño y la violencia.

Con 10 episodios de alrededor de 40 minutos cada uno, esta producción creada por Pablo Illanes vuelve a colocar a sus protagonistas en el centro de una trama cada vez más oscura, reafirmando su lugar entre lo más visto a nivel global.

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La ficción apuesta en su tramo final por elevar la tensión con nuevos conflictos, giros dramáticos y un entramado de relaciones peligrosas.

De qué trata Perfil falso temporada 3

La temporada 3 retoma la historia de Camila y Miguel, situando a ambos en una aparente luna de miel que rápidamente se transforma en una pesadilla.

Así, lo que comienza como una escapada romántica deriva en una red de secretos, identidades ocultas y traiciones, especialmente tras su vínculo con una misteriosa pareja adinerada.

Encienden la pantalla: Carolina Miranda y Rodolfo Salas.

En paralelo, el personaje de Ángela sale de prisión con un plan de venganza que amenaza con destruir todo a su paso. A esto se suman nuevos asesinatos y una creciente sensación de peligro que rodea a los protagonistas, reforzando el tono de thriller erótico que caracteriza a la serie.

A lo largo de los episodios, la narrativa profundiza en los vínculos tóxicos, las relaciones marcadas por el engaño y el impacto de las identidades falsas en la vida real. Así, la historia cierra su recorrido llevando al límite a sus personajes principales.

Producción, locaciones y fenómeno global

El despliegue visual durante esta temporada vuelve a marcar tendencia. La serie fue rodada en escenarios de Colombia como Cartagena de Indias, la Isla Barú y Bogotá, combinando paisajes paradisíacos con entornos urbanos que refuerzan el contraste entre el lujo y el peligro.

El tráiler oficial de la temporada 3 de Perfil Falso, en Netflix.

Producida por TIS para Netflix, Perfil falso logró posicionarse entre las producciones latinoamericanas más vistas, alcanzando incluso el Top 3 global de la plataforma en su estreno. Este fenómeno se explica por su mezcla de erotismo, thriller y drama romántico, elementos que captaron a una audiencia internacional.

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La crítica señaló que, si bien la serie no escapa a ciertos excesos narrativos, su capacidad para sostener el suspenso y sorprender con giros constantes es uno de sus mayores atractivos.

Además, el tratamiento de temas como las relaciones digitales y las identidades falsas le otorga una dimensión contemporánea.

Perfil falso llegó con novedades para su tercera temporada.

Cómo es el reparto de Perfil falso

A las figuras habituales se suman nuevos personajes como Penélope Guerrero (Noah/Jade), Laura Osma, Eduardo Pérez y Asia Ortega, junto a actores que regresan como Lidia San José, Emmanuel Esparza (Joaquín Duval) y Marcela Carvajal.