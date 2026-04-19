Con un enfoque centrado en los dilemas morales y una narrativa atrapante, Defending Jacob se consolida como una de las miniseries más intensas del catálogo de Apple TV+, ideal para quienes buscan un thriller que trascienda el simple misterio policial y, encima, con una dura temática actual.

Protagonizado por Chris Evans, se convirtió en uno de los thrillers judiciales más comentados de los últimos tiempos, que combina el suspenso clásico con un fuerte drama familiar. Estrenado en 2020, cuenta con una sola temporada de 8 episodios de unos 45 a 50 minutos cada uno.

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Creada por Mark Bomback -guionista de películas como El planeta de los simios: Confrontación- y dirigida por Morten Tyldum (The Imitation Game), la serie adapta la novela homónima de William Landay.

De qué trata Defending Jacob

La historia sigue a Andy Barber, un fiscal de distrito en Massachusetts cuya vida da un giro radical cuando le asignan investigar el asesinato de un adolescente. El caso se vuelve personal cuando todas las pruebas comienzan a señalar a su propio hijo, Jacob, como principal sospechoso.

Estrenado en 2020, cuenta con una sola temporada de 8 episodios.

A partir de ese momento, la serie se adentra en el conflicto central: hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo. Mientras el proceso judicial avanza, la familia Barber se enfrenta no solo a la presión del sistema judicial, sino también al juicio mediático y social que los rodea.

El relato construye tensión a partir de la ambigüedad: Jacob insiste en su inocencia, pero ciertos comportamientos y evidencias generan dudas incluso dentro de su propia familia.

Basado en una novela best seller

Defending Jacob posee un origen literario, dado que está basado en el exitoso libro de William Landay, publicado en 2012 y que se convirtió en best seller del New York Times.

Esta base narrativa le permite desarrollar una historia con múltiples capas, donde no solo importa descubrir la verdad, sino explorar las grietas emocionales de los personajes. La adaptación respeta ese espíritu, manteniendo el suspenso pero también profundizando en el impacto psicológico del caso.

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Lejos de los giros exagerados, la serie apuesta por una tensión constante que se sostiene a lo largo de sus ocho episodios.

Lluvia de elogios de la crítica

La recepción fue mayormente positiva. Especialistas valoraron especialmente las actuaciones y el tratamiento del conflicto moral. En particular, el trabajo de Chris Evans fue señalado como uno de los mejores de su carrera, alejándose de su imagen como superhéroe para encarnar a un padre vulnerable y obsesivo.

También se destacó el personaje de Laurie, interpretado por Michelle Dockery, cuya evolución emocional aporta una de las miradas más complejas de la serie.

La miniserie recibió nominaciones a los premios Emmy y fue elogiada por su capacidad para sostener la intriga hasta el final, dejando abiertas preguntas incómodas sobre la verdad, la justicia y la familia.

A un fiscal de distrito le asignan investigar el asesinato de un adolescente.

Cómo es el reparto Defending Jacob