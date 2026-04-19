Hay momentos en que las estrellas de Hollywood necesitan salir de su zona de confort, y sin duda la película The Smashing Machine marca un giro en la carrera de Dwayne Johnson, quien deja de lado sus habituales papeles de acción para protagonizar un drama biográfico intenso y oscuro.

Dirigida por Benny Safdie -conocido por trabajos como Good Time y Diamantes en bruto-, la película se estrenó en cines en 2025 y luego llegó al streaming: puede verse a través de HBO Max.

Con una duración de 123 minutos, el film propone una mirada cruda sobre el mundo de las artes marciales mixtas y las consecuencias físicas y emocionales del éxito deportivo.

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De qué trata The Smashing Machine

The Smashing Machine narra la vida del luchador real Mark Kerr, dos veces campeón de peso pesado de la UFC y una de las figuras más dominantes de las MMA en los años 90.

La historia sigue su ascenso meteórico en el deporte, pero se centra especialmente en sus conflictos fuera del ring.

Dwayne Johnson se pone en la piel del luchador Mark Kerr, dos veces campeón de peso pesado de la UFC.

Lejos de construir un relato épico tradicional, la película explora las luchas internas del protagonista: su adicción a los analgésicos, el deterioro de sus relaciones personales y el impacto psicológico de una carrera basada en la violencia física.

En este sentido, pone el foco en el costo humano detrás del éxito, mostrando cómo la presión, el dolor físico y la necesidad de mantenerse en la cima pueden derivar en una vida personal caótica.

Una historia real y un cambio de registro

Mark Kerr no solo existió, sino que fue una figura clave en los inicios de las MMA modernas. Su historia ya había sido retratada en un documental de HBO a comienzos de los 2000, lo que sirvió como inspiración para esta versión cinematográfica.

Para Dwayne “La Roca” Johnson, el papel significó un desafío inédito: una transformación física y emocional. Justament, la crítica remarcó que su interpretación logra transmitir vulnerabilidad y complejidad en un personaje marcado por la autodestrucción.

Además, la dirección de Safdie refuerza ese enfoque, alejándose del espectáculo deportivo para construir un relato más íntimo, centrado en las consecuencias psicológicas de la violencia.

Recepción y recorrido

El filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia 2025, donde obtuvo el León de Plata, uno de los premios más importantes del certamen.

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Sin embargo, su paso por la taquilla fue más discreto, aunque eso no impidió que la crítica valorara su enfoque diferente dentro del género deportivo. Incluso recibió reconocimiento en la temporada de premios, con una nominación al Premio Óscar en el rubro de maquillaje y peinado.

Este contraste entre recepción crítica y rendimiento comercial refuerza su carácter de película de autor dentro de un contexto dominado por producciones más convencionales.

The Smashing Machine marca un giro en la carrera de Dwayne Johnson.

Cómo es el reparto de The Smashing Machine

El elenco combina actores reconocidos con figuras reales del mundo de las artes marciales, lo que aporta autenticidad al relato.